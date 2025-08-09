Sin heridos
El incendio de una embarcación en pleno mar en Roses obliga a los ocupantes a saltar al agua
Las personas que iban a bordo nadaron hasta la playa para huir de las llamas
Alba Díaz / Agencias
Una barca que navegaba mar adentro frente a la costa de Roses se ha incendiado este viernes por la noche como consecuencia de un incendio en el motor de la embarcación. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 22:23 horas.
Según han informado los Bombers de la Generalitat, los ocupantes de la embarcación saltaron al agua y nadaron hasta la playa, a la que llegaron sanos y salvos.
Según ha informado Salvament Marítim, uno de los tripulantes llamó al 112 para avisar del fuego en la barca, que se encontraba frente a las costas de Roses, en la zona de Canyelles y l'Almadrava, e informó de que no podían controlar el incendio con extintores.
En una llamada posterior, el individuo confirmó que se encontraban en tierra, a salvo y sin que hubiese heridos, y en el transcurso de la conversación con los servicios de emergencias narró cómo explotaba la motora.
Las labores de extinción se llevaron a cabo en el mar, una vez garantizado que no había personas en peligro. Pese a que los trabajos de extinción consiguieron sofocar las llamas, la embarcación finalmente se hundió, según Salvament Marítim.
