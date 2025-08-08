Muere un alpinista de Terrassa y su compañera resulta herida grave en un accidente en los Alpes suizos

Un alpinista catalán, vecino de Terrassa, ha muerto en un accidente de montaña en los Alpes suizos este jueves. En el siniestro también resultó herida de gravedad su compañera, vecina de Vilafranca del Penedès, quien se encuentra hospitalizada.

El siniestro ocurrió este jueves al mediodía cuando los dos descendían por una de las rutas del monte Mönch, en el municipio suizo de Fieschertal. La Fiscalía del cantón suizo de Valais informó que ambos cayeron “desde varios cientos de metros” por circunstancias que está investigando la policía de Berna. Las víctimas iban atadas juntas en el descenso.

Tras el siniestro se desplegaron equipos de rescate con dos helicópteros y miembros del Rescate Alpino Suizo. El hombre murió en el acto tras el accidente mientras que la mujer fue trasladada grave en helicóptero a un centro sanitario. Los dos eran miembros de la Federació Catalana d'Entitats Excursionistes.

El Consulado español en Berna se ha puesto en contacto con las familias de las dos víctimas para facilitar cualquier trámite con las autoridades del país.

Por redes sociales, el Delegado del Gobierno de España en Catalunya, Carlos Prieto, ha remarcado que está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la representación diplomática "sobre el accidente de una pareja de excursionistas catalanes ayer en los Alpes suizos".

"Quiero trasladar el pésame a toda la familia y amistades del alpinista vecino de Terrassa que falleció en el suceso y desear la pronta recuperación de la mujer, herida de gravedad. Me mantengo en contacto con Dirección General de Emergencias Consulares para agilizar el proceso de repatriación del cuerpo", ha añadido Prieto.