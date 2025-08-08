Tragedia en la montaña
Muere un alpinista de Terrassa y su compañera resulta herida grave en un accidente en los Alpes suizos
Cayeron centenares de metros en la bajada del monte Mönch
Muere la alpinista estadounidense Anna Gutu en una avalancha en el Shisha Pangma
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
EFE
Un alpinista catalán, vecino de Terrassa, ha muerto en un accidente de montaña en los Alpes suizos este jueves. En el siniestro también resultó herida de gravedad su compañera, vecina de Vilafranca del Penedès, quien se encuentra hospitalizada.
El siniestro ocurrió este jueves al mediodía cuando los dos descendían por una de las rutas del monte Mönch, en el municipio suizo de Fieschertal. La Fiscalía del cantón suizo de Valais informó que ambos cayeron “desde varios cientos de metros” por circunstancias que está investigando la policía de Berna. Las víctimas iban atadas juntas en el descenso.
Tras el siniestro se desplegaron equipos de rescate con dos helicópteros y miembros del Rescate Alpino Suizo. El hombre murió en el acto tras el accidente mientras que la mujer fue trasladada grave en helicóptero a un centro sanitario. Los dos eran miembros de la Federació Catalana d'Entitats Excursionistes.
El Consulado español en Berna se ha puesto en contacto con las familias de las dos víctimas para facilitar cualquier trámite con las autoridades del país.
Por redes sociales, el Delegado del Gobierno de España en Catalunya, Carlos Prieto, ha remarcado que está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la representación diplomática "sobre el accidente de una pareja de excursionistas catalanes ayer en los Alpes suizos".
"Quiero trasladar el pésame a toda la familia y amistades del alpinista vecino de Terrassa que falleció en el suceso y desear la pronta recuperación de la mujer, herida de gravedad. Me mantengo en contacto con Dirección General de Emergencias Consulares para agilizar el proceso de repatriación del cuerpo", ha añadido Prieto.
Suscríbete para seguir leyendo
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
- ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
- Telecinco cambia al sustituto de 'Socialité': elimina a Calleja tras no funcionar en audiencias y lo sustituye por este programa
- La mujer de Pablo Echenique confirma su separación tras 12 años casados: 'Ya era hora de pensar en mí