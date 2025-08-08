Los Mossos desalojan a un centenar de asistentes de una rave en un bosque en Ivars de Noguera

El pasado viernes por la noche los Mossos d'Esquadra localizaron una fiesta rave ilegal en una pista forestal dentro del municipio de Ivars de Noguera. Los agentes fueron alertados por la gran concentración de vehículos, furgonetas y autocaravanas que estaban estacionadas en el camino de Boix.

Los Mossos encontraron centra del embalse unos 40 vehículos y un centenar de personas que celebraban una fiesta ilegal en espacio natural protegido de Vessants de la Noguera Ribagorçana. Varias patrullas de seguridad ciudadana y de tráfico montaron un control para evitar la llegada de nuevos vehículos e identificar a los que salían de la rave. La fiesta duró varias horas.

Además, levantaron acta sancionadora contra dos personas como organizadores de la fiesta, ya que llevaban vehículos con equpos de sonido. Los expedientes se tramitarán en el Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Lleida.

La Unidad Regional de Medio Ambiente de Mossos levantó 21 actas a vehículos aparcados en mitad de zona forestal, fuera de los caminos o de puntos habilitados por incumplir la regulación de acceso motorizado a la naturaleza. Estos expedientes sancionadores los tramitarán los Serveis Territorials de Lleida del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.