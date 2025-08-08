La climatología ayuda a combatir el megaincendio del sur de Francia pero tardará "varios días más" en extinguirse

El descenso de la intensidad del viento junto con un aumento de la humedad y la llovizna de este viernes a primera hora han facilitado el trabajo de los bomberos en las tareas de control del incendio que desde el martes pasado afecta al macizo de Corbières, a una treintena de kilómetros de la ciudad francesa de Narbona. Las llamas han afectado a unas 17.000 hectáreas de arbustos, árboles y campos de cultivo.

"El tiempo está cambiando a nuestro favor", ha señalado el subprefecto de Narbona, Rémi Recio, y ha añadido que los bomberos se centran en mantener controlado el perímetro del incendio junto con atacar los "puntos calientes" e impedir que las llamas se reaviven. El megaincendio está controlado después de que los bomberos consiguieran detener su avance el jueves, pero para extinguirlo todavía tardarán "varios días", ha remarcado el prefecto del departamento de Aude, Christophe Pouget, que en una entrevista al canal BFMTV, como mínimo "todo el fin de semana".

Por el momento, la prefectura de Aude remarca en un comunicado que "teniendo en cuenta el riesgo muy elevado de fuego y para preservar la totalidad de las capacidades de los bomberos, se prohíbe el acceso a todos los macizos forestales hasta este domingo incluido". En este sentido, las carreteras están cerradas al tráfico. Sin embargo, "se prevén excepciones para el personal de seguridad, los propietarios e inquilinos de locales y los cazadores" . "Los servicios estatales instan a toda la población a extremar las precauciones y apelan al sentido de la responsabilidad y al civismo de todos", afirma el comunicado.

Unas 1.000 personas evacuadas por el incendio no han podido volver todavía a sus casas, ya que no se les puede garantizar de momento suministros básicos como agua y electricidad. Más de 2.000 bomberos siguen movilizados, así como más de 200 gendarmes, con apoyo aéreo. El fuego ha afectado a 15 términos municipales con un perímetro de 90 kilómetros.

A partir de este sábado, el departamento de Aude estará en alerta naranja por canícula y eso "no es una situación favorable" para apagar totalmente este incendio, según Pouget. En concreto, Météo France ha declarado en alerta naranja a partir de esta tarde once departamentos del sur y del este de Francia, en las regiones de Toulouse y de Lyon, respectivamente, a los que se añadirán el sábado otros seis, entre ellos Aude, donde ese día se esperan temperaturas máximas de entre 36 y 40 grados. Esta situación va a prolongarse los días siguientes y por eso se intentará apagar las llamas de forma definitiva lo antes posible.

El de Corbières se considera el mayor incendio en Francia desde 1949. Además de haber arrasado miles de hectáreas de monte y quemado 36 viviendas y al menos una treintena de vehículos. También causó la muerte de una mujer de 65 años, que no quiso evacuar su casa, y ha provocado heridas de gravedad a dos personas, una de ellas un bombero de un camión accidentado. Además, hay una docena de afectados leves, principalmente bomberos.