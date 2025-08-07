Tres ladrones detenidos en Las Palmas por robar un reloj de 5.000 euros en Barcelona

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra ha permitido detener en Las Palmas a tres hombres, de entre 21 y 23 años, acusados de los delitos de robo con violencia y lesiones.

El pasado 19 de mayo, en el distrito de Les Corts de Barcelona, los detenidos abordaron a un hombre y le sustrajeron el reloj valorado en 5.000 euros que llevaba en la muñeca, produciendo lesiones a la víctima en el asalto.

Los investigadores identificaron a los sospechosos y los localizaron en Canarias. A finales de julio los agentes hicieron tres registros de manera simultánea en tres domicilios y detuvieron a los sospechosos. Además, encontraron escondido en una de las viviendas el reloj que devolvieron a su propietario.

Los detenidos tienen numerosos antecedentes policiales. Los tres pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas en funciones de guardia el pasado 31 de julio. Uno de ellos ingresó en prisión provisional, ya que tiene varias causas judiciales pendientes por varios delitos.