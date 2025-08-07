Accidente

Muere un niño de 13 años tras caer de un patinete en Fuerteventura

El menor sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el accidente en el municipio de Pájara

El menor sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el accidente en la Avenida Saldar, en Pájara

El menor sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el accidente en la Avenida Saldar, en Pájara

Redacción

Las Palmas de Gran Canaria
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El corazón de Fuerteventura se detuvo por un instante en la madrugada del 7 de agosto. En la Avenida Saldar, municipio de Pájara, un menor de apenas 13 años perdió la vida al caer de un patinete eléctrico, un suceso que ha conmocionado a toda la comunidad.

Pasaban las tres de la madrugada cuando una llamada de la Guardia Civil al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 activó el protocolo de emergencia. Un niño había sufrido una caída violenta y estaba gravemente herido. El silencio de la noche fue roto por las sirenas de las ambulancias del SUC, que llegaron con rapidez al lugar.

Maniobras desesperadas… sin resultado

El equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se encontró con una situación crítica: el menor se hallaba en parada cardiorrespiratoria. Comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación, básicas y avanzadas, luchando contra el tiempo. Lo intentaron todo, pero el corazón del niño no volvió a latir.

Fue declarado fallecido en el lugar, ante la mirada atónita de quienes se acercaron al lugar del accidente.

El menor circulaba en un patinete eléctrico, en circunstancias que aún están bajo investigación. La Guardia Civil y la Policía Local han iniciado diligencias para esclarecer qué provocó el accidente: si se trató de una pérdida de control, un obstáculo en la vía, la velocidad o la falta de visibilidad.

Tampoco se ha confirmado si el niño llevaba casco u otro elemento de protección. Lo que sí se sabe es que la hora, la oscuridad y la edad del menor son factores que podrían haber agravado el desenlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
  2. El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
  3. Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
  4. Documentos del MNAC muestran que pintura expuesta en el Prado salió de Sijena ilegalmente
  5. Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
  6. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  7. Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste
  8. Una mujer llamó a Koldo para quitar los controles de un club nocturno en Algemesí: 'Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo

Sin Leo Messi, pero con Luis Suárez, el Inter de Miami se clasifica para los cuartos de final de la Leagues Cup

Sin Leo Messi, pero con Luis Suárez, el Inter de Miami se clasifica para los cuartos de final de la Leagues Cup

El uso de ChatGPT pone en apuros al primer ministro de Suecia por sus riesgos para la seguridad del país

El uso de ChatGPT pone en apuros al primer ministro de Suecia por sus riesgos para la seguridad del país

Incendio en Tarifa y sur de Francia, hoy en directo: última hora de los fuegos en Cádiz y Narbona

Incendio en Tarifa y sur de Francia, hoy en directo: última hora de los fuegos en Cádiz y Narbona

Barcelona llegará a su pico máximo de calor este día: últimas previsiones

Barcelona llegará a su pico máximo de calor este día: últimas previsiones

Critican un vídeo de dos 'influencers' corriendo por La Florida y que decían que olía a kebab: "En L’Hospitalet no hacemos postureo"

Critican un vídeo de dos 'influencers' corriendo por La Florida y que decían que olía a kebab: "En L’Hospitalet no hacemos postureo"

El Gobierno investigará los discursos de odio a raíz del veto del PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno investigará los discursos de odio a raíz del veto del PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

Incendio forestal en As Neves (Pontevedra)

Incendio forestal en As Neves (Pontevedra)

Directo | Israel devuelve el cuerpo del activista asesinado por un colono en el sur de Cisjordania

Directo | Israel devuelve el cuerpo del activista asesinado por un colono en el sur de Cisjordania