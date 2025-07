La Audiencia libra de la cárcel a la conductora que mató a un ciclista e hirió a otros siete en Mallorca

La conductora que en abril de 2018 mató a un ciclista y causó graves lesiones a otros siete al arrollar a un pelotón de deportistas alemanes en Capdepera (Mallorca) no ingresará en prisión. La Audiencia Provincial de Palma ha rebajado su condena de tres años de prisión a una multa de 3.000 euros al considerar, contra el criterio del juzgado de lo penal, que su imprudencia no fue grave. La sala limita su responsabilidad a una "desatención" en la conducción que le hizo no percatarse de la presencia de las víctimas en la carretera y la declara autora de un delito de homicidio por imprudencia menos grave por la muerte de uno de los ciclistas. Además, la absuelve de las heridas que sufrieron el resto de víctimas porque cuando se produjo el accidente la ley no consideraba delictivas las lesiones por imprudencia menos grave. Esta decisión supone que no deba indemnizarles con 240.000 euros en total y que tampoco pierda el carné de conducir, ya que solo se le retira durante 10 meses. La sentencia de la Audiencia, que estima el recurso presentado por el abogado defensor, Miguel Ángel Ordinas, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La sentencia de la sección primera de la Audiencia mantiene el relato de lo ocurrido. Hacia las nueve y media de la mañana del 5 de abril de 2018 la acusada, que tenía entonces 28 años, circulaba al volante de un Porsche Cayenne por la carretera Ma-15. A la altura del kilómetro 73,8, en el término municipal de Capdepera, enfiló un tramo curvo pero con buena visibilidad. Lo hizo "con absoluta desatención a las circunstancias del tráfico y de la circulación", por lo que "no se percató de la presencia de un grupo de ciclistas que circulaba correctamente". El coche se llevó por delante a los deportistas, todos alemanes. Uno de ellos murió y otros siete sufrieron heridas de diversa consideración.

Positivo en cannabis

La conductora, que apenas dos semanas antes había sido condenada a pagar una multa por conducir bajo los efectos del cannabis en 2015 en Sant Llorenç, dio positivo de nuevo en drogas cuando la Guardia Civil le hizo la prueba tras el atropello masivo de los ciclistas. Pese a ello, la sentencia descartó que cuando se produjo el accidente tuviera sus facultades mermadas por el consumo de estupefacientes y rechazó también que circulara a velocidad excesiva. Con esta base, el juzgado de lo penal la declaró tras el juicio celebrado el año pasado autora de un delito de homicidio y otros siete de lesiones, todos por imprudencia grave. Apreció la atenuante de dilaciones indebidas y le impuso tres años de prisión y cuatro de retirada del carné, lo que implicaba la pérdida de vigencia del permiso. La conductora y la entidad aseguradora fueron condenadas además a indemnizar a los familiares del ciclista fallecido con 1.539.135 euros y a los siete heridos con otros 244.633.

La conductora acusada, durante el juicio celebrado en Palma. / M.O.I.

Los magistrados de la Audiencia Provincial que han estudiado el recurso de la defensa han estimado buena parte de sus alegaciones. La sala señala que la sentencia del juzgado de lo penal "no explica ni especifica cuál es la acción tan gravosa de la acusada más allá de no percartarse de la presencia del grupo de ciclistas, por la desatención, haga merecedora a dicha acción de la calificación de grave". "Lo que está claro -prosigue el fallo- es que la acusada no iba atenta a las circunstancias del tráfico rodado y no respetó correctamente las normas de distancia de seguridad y adelantamiento[...] pero, insistimos, no se describe en los hechos probados una acción de mayor gravedad que esa falta de atención generadora del incumplimiento de las distancias obligatorias".

Imprudencia menos grave

De este modo, la sala revoca parcialmente la sentencia y condena ahora a la conductora como autora de un delito de homicidio por imprudencia menos grave con uso de vehículo a motor, por el que le impone 3.000 euros de multa en lugar de los tres años de prisión, que habrían supuesto su encarcelamiento. También rebaja el periodo de retirada del carné, que pasa de cuatro años a 10 meses. Por otro lado, la absuelve de los siete delitos de lesiones y anula el pago de las indemnizaciones a los heridos.