La fiscal jefe de Barcelona plantea el uso de la inteligencia artificial para juzgar más rápido a los multirreincidentes

La fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, reclama a las administraciones que faciliten una herramienta de inteligencia artificial para averiguar rápidamente si un ladrón multirreincidente puede ser juzgado por un delito menos grave, con pena de prisión, y no solo por un hurto leve con pena de multa. En una entrevista con la ACN, Pujal dice que esta herramienta informática permitiría decidir muy pronto si un detenido ya tiene tres condenas firmes por hurto, lo que le permitiría juzgar por el cuarto hurto como si fuera un delito menos grave. Además, pide más funcionarios y fiscales para asumir el incremento de trabajo que suponen los refuerzos judiciales para luchar contra la multirreincidencia en la capital catalana.

Para ayudar a estos fiscales y luchar mejor contra los hurtadores multirreincidentes, la jefa provincial de la fiscalía ha pedido a las administraciones, sea el Departamento de Justicia, el Ministerio o la Fiscalía General del Estado, que les facilite una herramienta de inteligencia artificial denominada "calculadora electrónica de la multirreincidencia".

Esta herramienta serviría para comprobar rápidamente si un detenido tiene al menos tres condenas previas y firmes por hurto, que entre las tres superen los 400 euros y sean computables. Para ello, se comprobará la fecha de inicio del cumplimiento de cada pena, que no se haya interrumpido por otras condenas y otros factores que complican el cálculo.

Esta 'calculadora' también la tendrían los juzgados y cuerpos policiales, que inmediatamente sabrían si aquel detenido por un delito leve de hurto que debería ser juzgado en un juicio inmediato en el juzgado de guardia puede ser juzgado directamente por un delito menos grave en un juicio rápido en un juzgado de lo penal.

Esto también reduciría el 12,6% de suspensiones de juicios leves, ya que antes de señalar la vista ya se sabría si ese arrestado puede ser juzgado de forma inmediata o rápida. Asimismo, los agujeros horarios que dejarían los juicios inmediatos por delitos leves que pasan a ser juicios rápidos por delitos menos graves permitirían albergar más juicios inmediatos, lo que reduciría los retrasos.

Endurecimiento de penas

Por otro lado, Pujal propone que el código penal castigue más duramente cuando la defraudación del fluido eléctrico sea para organizaciones criminales, que pinchan la electricidad para cultivar marihuana. También plantea que los robos con violencia se penalicen más en función del objeto robado.

Actualmente, se penaliza igual un robo con violencia "de una piruleta que de un reloj de 200.000 euros", ejemplifica. En el caso de estafas y hurtos sí se tiene en cuenta el valor del objeto robado, pero no ocurre lo mismo con los robos violentos. En el caso de los hurtos, apoya una propuesta del Colegio de la Abogacía de Barcelona de penalizar más cuando lo robado es un teléfono móvil con información y datos delicados del usuario, y que no sólo se tenga en cuenta el valor material del aparato.

En cuanto a las ocupaciones, está de acuerdo con las propuestas de magistrados de las audiencias de Barcelona y Girona de poder dictar desalojos cautelares en el juzgado de guardia hasta esperar en el juicio. Sobre los delitos sexuales, cree que en los casos no graves deberían poder juzgarse por la vía rápida si las posibles penas de multa o prisión no son muy altas, para agilizar los procedimientos y no alargar la revictimización de la víctima.