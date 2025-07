Muere Dan Rivera, el custodio de la muñeca Anabelle: causas desconocidas

La comunidad de la investigación paranormal se encuentra de luto tras el fallecimiento de Dan Rivera, de 54 años, figura central de la New England Society for Psychic Research (NESPR) y uno de los principales custodios de la célebre muñeca Annabelle. Rivera fue hallado sin vida el domingo 13 de julio en una habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania, en circunstancias que, aunque no presentan indicios de criminalidad, están rodeadas de un halo de misterio. Su muerte se produjo en plena gira "Devils on the Run", un evento itinerante dedicado a exhibir objetos icónicos del Warren Occult Museum, incluyendo la propia Annabelle. La noticia ha generado una profunda conmoción, no solo por la pérdida de un investigador respetado, sino también por el contexto en el que ocurrió, inseparable del objeto más famoso y temido que custodiaba. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas de un deceso que, por ahora, permanece oficialmente como "indeterminado".

Un fallecimiento enigmático en plena gira paranormal

Los detalles que rodean la muerte de Dan Rivera añaden una capa de intriga al suceso. Fue encontrado solo en su habitación de hotel después de haber participado en las actividades de la gira en el Soldiers National Orphanage. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar intentaron maniobras de reanimación sin éxito. Scott Pennewill, jefe adjunto de la oficina del forense del condado de Adams, ha sido claro en señalar que no hay sospechas de un acto criminal, pero la causa exacta del fallecimiento sigue siendo una incógnita. Se ha ordenado una autopsia, cuyos resultados podrían tardar entre 60 y 90 días en estar disponibles, un periodo de espera que sin duda alimentará las especulaciones en un ámbito tan propenso a ellas.

Es crucial destacar un detalle confirmado por las autoridades: la muñeca Annabelle no se encontraba en la habitación con Rivera en el momento de su muerte. Se cree que el infame objeto permanecía resguardado dentro de una furgoneta en el estacionamiento del hotel, aunque este punto no ha sido confirmado oficialmente. Esta aclaración es fundamental para separar los hechos de las leyendas que rodean a la muñeca, a la que se le atribuye una naturaleza maliciosa. La organización de la gira en Gettysburg, Ghostly Images, lamentó la "pérdida inesperada" y expresó su confianza en que el legado de Rivera inspirará a futuras generaciones de investigadores.

El legado de Annabelle y los Warren

Para entender la magnitud de la noticia, es imprescindible conocer la historia de Annabelle y la organización que la protege. La NESPR fue fundada por los célebres demonólogos Ed y Lorraine Warren, pioneros en la investigación de fenómenos paranormales desde los años 60. Su trabajo inspiró la exitosa franquicia cinematográfica "El Conjuro", que catapultó a la fama mundial tanto a la pareja como a sus casos más notorios. Entre todos los objetos que coleccionaron en su museo de lo oculto, ninguno alcanzó la notoriedad de Annabelle.

Según el relato difundido por la NESPR, la historia de la muñeca (una Raggedy Ann de trapo) comenzó en 1968, cuando fue regalada a una estudiante de enfermería. Pronto, ella y su compañera de piso comenzaron a experimentar sucesos extraños. Una médium les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle habitaba la muñeca, pero los incidentes se volvieron cada vez más violentos. Fue entonces cuando intervinieron los Warren, quienes concluyeron que no se trataba de un espíritu humano, sino de una entidad demoníaca que manipulaba el objeto. Para contenerla, la encerraron en una urna de cristal en su museo, donde ha permanecido desde entonces. Tony Spera, actual director de la NESPR, ha insistido en que Annabelle debe ser tratada con respeto y cautela, no como un objeto de veneración, reconociendo su estatus como "una de las muñecas más famosas del mundo".

Dan Rivera, un apasionado de lo inexplicable

Más allá de su rol como guardián de Annabelle, Dan Rivera era una figura respetada por su dedicación y conocimiento. Nacido y criado en Bridgeport, Connecticut, su interés por lo paranormal surgió en su juventud a raíz de experiencias personales. Veterano del Ejército de Estados Unidos, dedicó más de una década de su vida a la investigación de lo inexplicable, destacando por su conocimiento en rituales de santería, según su biografía oficial.

En los últimos años, Rivera se había convertido en un rostro visible y moderno de la NESPR. Supo conectar con las nuevas audiencias a través de las redes sociales, utilizando plataformas como TikTok para viralizar los relatos de la organización y mantener vivo el legado de los Warren. Su participación como consultor en la serie de Netflix "28 días paranormales" también contribuyó a consolidar su perfil como un experto en la materia. La NESPR, en su comunicado oficial, lo recordó como un amigo y colaborador cercano cuya "amabilidad y pasión impactaron a todos quienes lo conocieron". Su muerte no solo deja un vacío en la organización, sino que también priva a la comunidad paranormal de uno de sus comunicadores más entusiastas y efectivos.