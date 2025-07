75 agentes y "más detenidos" en Torre Pacheco para evitar la escalada de violencia

La Guardia Civil tiene desplegados a 75 agentes en la localidad de Torre Pacheco, tras dos noches seguidas con disturbios que se han saldado con, al menos, media docena de heridos y un detenido.

La escalada de tensión está dejando imágenes de peleas a pedradas y botellazos, riñas con cuchillos y daños a vehículos y se ha identificado a varios implicados responsables de lanzar mensajes de odio, agresiones físicas y daños materiales. Las informaciones de la segunda noche de altercados confirmaban a un policía herido al recibir un golpe en la boca y a otro hombre que sangraba por la cabeza.

La Delegación del Gobierno de la Región de Murcia confirmó que en las próximas horas habrá nuevas detenciones por los disturbios, este domingo por la mañana, tras una reunión mantenida entre la delegada del Gobierno de la Región de Murcia, Mariola Guevara, el alcalde Pedro Ángel Roca y los mandos de Guardia Civil y Policía Local.

En el mismo sentido se expresó el presidente regional, Fernando López Miras, quien insistió en que estos comportamientos no se pueden tolerar: "Responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos", expresó en declaraciones a los medios este domingo.

Aunque el secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, cuestionó que "López Miras sigue sin condenar los mensajes racistas en Torre Pacheco ni la actitud incendiaria de su socio Vox" a través de sus redes sociales e instó a "romper con la ultraderecha y frenar esta peligrosa espiral de odio de consecuencias imprevisibles".

Bulos

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también hacen "un llamamiento a la calma" y a "evitar la propagación de bulos" en un comunicado, en el que aseguran que están realizando una "monitorización permanente de las redes sociales" para identificar y detener a las personas y grupos que están alentando la organización de altercados y la comisión de delitos.

En este momento, hay desplegados 75 agentes del instituto armado, entre afectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), antidisturbios, y de patrullas de seguridad ciudadana de Torre Pacheco y de otros municipios de la Región.

Estos efectivos se verán incrementados el martes con otros 20 componentes del grupo de reserva, si bien el objetivo es ir adaptando el dispositivo a la situación, explican las fuentes, que recuerdan que la Guardia Civil trabaja en colaboración con la Policía Local.

Los efectivos de la Guardia Civil en la Región de Murcia se han incrementado en más de un 5 por ciento desde 2018 hasta alcanzar el máximo histórico, con más de 2.080 agentes, subrayan las fuentes.

Los altercados comenzaron la noche del viernes, después de una concentración pacífica convocada por el Ayuntamiento para condenar una agresión a un hombre de 68 años, que la Guardia Civil continúa investigando.

Domingo, vecino de Torre Pacheco, salió a dar un paseo sobre las seis de la mañana del pasado miércoles, cuando se cruzó con tres jóvenes que la emprendieron contra él a patadas y puñetazos y se marcharon.

"Me tiraron al suelo", rememoró, y apuntaó que uno de los jóvenes "conforme venía corriendo, se lanzó hacia mí". No obstante, pasó todo muy rápido. No le robaron nada, pues no llevaba nada encima. Aunque la Guardia Civil investigaba si podría tratarse de una especie de 'juego' o reto en TikTok, indicaron fuentes cercanas a la investigación.

El Instituto Armado y la Policía Local se hiciceron cargo de la investigación y esperan identificar, localizar y detener a los agresores para ponerlos a disposición de la Justicia.