El fiscal apunta a una maniobra para encubrir al inductor del asesinato del autor del 'crimen de la Vila Olímpica'

El fiscal Félix Martín se dio cuenta a tiempo y no cayó en lo que era una posible trampa para frenar la reapertura de la investigación sobre el asesinato el 18 de noviembre de 2021 de Valentín Moreno, el autor del 'crimen de la Vila Olímpica'. Este martes, en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Barcelona, el representante del ministerio público ha apuntado en su informe final que la comparecencia del testigo Javier G., apodado Javidubi, fue una maniobra jurídica, una "performance", en la estuviera "todo pactado" para que no se indage sobre el autor intelectual del asesinato de Moreno, que recibió un tiro en la nuca en Sant Adrià del Besòs. La acusación pública rebajo de 25 a 20 años de prisión la petición de condena para el colombiano Daniel Díaz, que confesó haber apretado el gatillo, y mantuvo los 31 años para Sergio Gutiérrez, el segundo procesado.

A Javidubi lo propuso como testigo, precisamente, la defensa de Gutiérrez y solo fue interrogado por abogado de este procesado. Cuando llegó el turno del fiscal, este renunció a interrogarlo y anunció que valoraría si pedía al juzgado de Badalona que investigó el asesinato reabrir la causa para esclarecer si Javidubi era el autor intelectual de la muerte por encargo de Moreno. Si le hubiera hecho preguntas y él hubiera contestado, no se podría haber indagado nada, pues se consideraría un caso ya juzgado. Y es que Javidubi negó absolutamente todo, incluso que conociera al sicario.

Reunión antes del crimen

De ahí, que el fiscal haya calificado de posible "performance" la comparecencia de Javidubi y no haya descartado que todo estuviera pactado para dejar fuera del tablero de ajedrez a este testigo. Pero hoy, Félix Martín ha vuelto a la carga y ha reiterado que no descarta la reapertura del caso a raíz de la declaración de los dos hermanos de Moreno que aseguraron en el juicio que la víctima se reunió horas antes de su asesinato con Javidubi y un tal Cristian por una deuda de unos 700.000 euros por una operación de tráfico de drogas, dato hasta ahora desconocido. Además, uno de los hermanos explicó que la víctima le comentó en la ambulancia tras ser tiroteado: "Me la han jugado. Han sido ellos. Cogedlos y matadlos". A Moreno se le vinculó en su juventud con los Casuals, el grupo radical de los Boixos Nois.

El fiscal se ha lamentado que en el lugar donde ocurrieron los hechos no se encontrara el móvil de Moreno, puesto que se habría podido profundizar no solo el motivo de su asesinato, sino también se podría haber llegado a los autores intelectuales del crimen. La acusación pública ha destacado que fue importante para localizar a los dos procesados la multa que un policía le puso al procesado Daniel Díaz cuando iba en patinete. Asimismo, precisó que en este proceso hay tres eslabones: el autor intelectual, los sicarios (Días y una segunda persona que está en paradero desconocido) y el del medio, donde situó al imputado Sergio Gutiérrez, que presuntamente se encargó de la logística. "Sin él, los sicarios no hubieran podido hacer nada y fue el eslabón del que el que hizo posible el asesomato", no es "un pringao, sino un megaprofesional del crimen".