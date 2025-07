La droga planea en el asesinato del autor del 'crimen de la Vila Olímpica': "Me la han jugado. Cogedlos y matadlos"

Una vuelta más de tuerca para intentar identificar al autor intelectual de Valentín Moreno, uno de los condenados por la muerte de un joven en 2000, en la Vila Olímpica de Barcelona y asesinado 21 años después, el 18 de noviembre de 2021 en una calle de Sant Adrià del Besòs. En la segunda sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Barcelona, los hermanos de la víctima han asegurado que al fallecido, que recibió un tiro en la nuca, le debían de 700.000 a un millón y medio de euros por una operación de tráfico de drogas. Sin embargo, lo más relevante han sido la declaración de uno de ellos, Israel, que ha reproducido en la sala las palabras que le dijo su hermano en la ambulancia antes de morir: "Me la han jugado. Han sido ellos. Cogedlos y matadlos".

Esta partida de ajedrez estaba abierta. El fiscal Félix Martínez y la acusación particular ha declinado interrogar a un testigo, Javier C, conocido como Javidubi y vinculado en el pasado a los Casuals, grupo radical de seguidores del FC Barcelona, porque valora la posibilidad de reabrir la causa para investigar si es el autor intelectual del asesinato. Esta hipótesis se ha reavivado al salir a relucir un dato hasta ahora desconocido: los hermanos de Moreno han explicado que horas antes del crimen, Moreno se reunió para tratar el tema de la deuda con Javidubi y otras dos personas, Cristian R. y el exestibador David C. Este último fue ejecutado por unos sicarios años después, en 2024, en Montgat frente al colegio de sus hijos.

Los Mossos vinculan la orden de matar a Valentín Moreno con el narcotráfico de cocaína. / Archivo

Tras ese encuentro, Moreno llamó por teléfono a su hermano Israel para asegurarle que estaba aliviado porque la reunión había ido bien. Pero horas después, sobre las 19.50 horas, la víctima aparcó su Mercedes GLA en la calle Tarragona de Sant Adrià del Besòs y se dirigió hacia un bar donde le esperaba parte de su familia. El procesado Daniel Díaz, de nacionalidad colombiana, se acercó a él a gran velocidad montado en una bicicleta y le disparó una vez en la nuca. Moreno falleció al día siguiente en el hospital.

Amenazas y pistolas

La comparecencia de los dos hermanos de Moreno en el juicio por asesinato, por el que se enfrentan a altas penas de prisión Daniel Diaz Mora, que ha confesado ser el autor del crimen, y su presunto colaborador, Sergio Gutiérrez Martín, ha dado la pista sobre el motivo de que alguien, todavía no identificado, ordenara la ejecución de la víctima. Uno de los familiares de Moreno ha explicado que al fallecido le debían una importante cantidad de dinero por un cargamento de cocaína y que, por esa razón, se sentía amenazado e iba armado. "Él tenía en la cabeza de que le podía pasar lo que le ha pasado", ha dicho uno de ellos.

En la sala de vistas se han podido escuchar unos audios que Moreno le envió a Israel días antes del asesinato. En ellos se oye a la víctima enfrentarse duramente con Javier C., Javidubi, a quien acusa de traición, amenazas y apropiación de un negocio. “Me has contado mentira tras mentira. Lo sé todo. Te lo prometo Javi, esto no te va a salir bien. Tengo mucho dolor. Vete, Javi, donde sea, y no aparezcas por ningún lado. Lo que yo construí con mis cojones no te lo vas a quedar ni tú ni el otro”.

Javier C., que ha declarado como testigo a propuesta de la defensa de Sergio Gutiérrez, ha dicho que no recordaba una conversación de ese tipo con Moreno, del que era amigo, y ha desmentido que tuviera un "negocio con él". Rechazó conocer a los dos procesados. Tras su comparecencia y fuera de la sala, se ha producido un enfrentamiento entre esta persona y la familia de Moreno, en que ha tenido que intervenir los Mossos. La tensión se palpa en el ambiente. El juicio se retomará el lunes.