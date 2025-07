Confiesa uno de los asesinos del autor del 'crimen de la Vila Olímpica': "Le pegué un tiro en la cabeza"

Sorprendente giro de guion en el juicio con jurado por el asesinato el 18 de noviembre de 2021 de Valentín Moreno, uno de los condenados por la muerte, dos años antes, en abril de 2000 del joven Carlos Javier Robledo, de 22, años en la Vila Olímpica de Barcelona. El colombiano Daniel Díaz Mora, uno de los dos procesados que se sientan en el banquillo de los acusados, ha confesado que disparó "en la cabeza" a Moreno, a la vez que ha implicado al segundo acusado, Sergio Gutiérrez Martín, que ha estado relacionado con el mundo de la droga, en los preparativos de la ejecución mortal. El fiscal Félix Martín ha apelado en su alegación inicial a la "humanidad" de los imputados para que reconocieran los hechos y dijeran quien encargó el asesinato, comprometiéndose a rebajarles la petición de pena. "No están todos los que son, pero si todos los que deben estar", ha recalcado.

Daniel Díaz, que se enfrenta provisionalmente a una pena de 25 años de cárcel, ha recogido el guante del fiscal y se ha confesado autor material del asesinato de Moreno, un personaje que se codeaba con los Boixos Nois y su facción más radical, los Casuals. Ante el tribunal popular ha explicado que un amigo suyo de Medellín, Alexander, para quien trabajaba como transportista, le llamó un día por teléfono para encargarle el seguimiento de una persona en España a raíz de una deuda. A cambio, Alexander le ofreció 5.000 euros. Al cabo de unos días, ambos viajaron desde Colombia a Barcelona para hacer esta vigilancia del que resultó ser Moreno que, según reconoce la acusación pública, estaba relacionado "con el mundo delincuencial".

Valentín Moreno, acompañando a su abuela, tras el asesinato en la Vila Olímpica en el 2000. / El Periódico

El asesino confeso relata que Alexander, un compatriota en paradero desconocido, le pagó para seguir a Moreno por una deuda

El asesino confeso ha relatado que Alexander le dio la dirección de un piso cerca de la Sagrada Familia donde debía ir cuando llegaran a la capital catalana, dándole antes una cantidad de dinero para el viaje. Ya en Barcelona, los dos colombianos se reunieron con el otro acusado, Sergio Gutiérrez, en un restaurante chino, para que este consiguiera infraestructura, como una piso de seguridad, móviles y vehículos. A partir de ahí, se empezó el seguimiento a Moreno por donde habitualmente se movía, desde restaurantes hasta un gimnasio. Para ello, alquilaron un patinete al que borraron el nombre de la empresa. "Me dijeron que el seguimiento era por una deuda", ha insistió Daniel Díaz. Supo identificar a la víctima porque le enseñaron en foto.

"A plomo, matarlo"

El 18 de noviembre de 2021, según su versión, Alexander le citó y le dijo que los planes habían cambiado. "A plomo, matarlo", ha asegurado que le comentó su compatriota. "Le dije que yo no había venido a eso y me amenazó a mí y a mi familia", ha declarado Daniel Díaz. Fue entonces, ha precisado, cuando Alexander, que está en paradero desconocido, le dio un maletín con una pistola.

Sobre las 19.50 horas, Moreno aparcó su Mercedes GLA en la calle Tarragona de Sant Adrià del Besòs y se dirigió hacia un bar. El procesado se acercó a él a gran velocidad montado en una bicicleta, que este jueves estaba en la sala de juicios, y le disparó una vez en la nuca. La víctima, según la fiscalía, no tuvo la posibilidad de defenderse, al recibir el disparo por la espalda de forma rápida, "sorpresiva e inesperada", impactando el proyectil en la parte posterior de la cabeza. Al día siguiente, falleció en el hospital.

El otro acusado, Sergio Gutiérrez, no ha reconocido su participación en el asesinato de Moreno y ha afirmado que no conoce al otro procesado

El otro acusado, Sergio Gutiérrez, para quien el fiscal reclama 31 años de prisión por asesinato, tenencia ilícita de armas y usurpación de estado civil, no ha reconocido su participación en el asesinato de Moreno y ha afirmado que no conoce al otro procesado Daniel Díaz, que se ha sentado con él en el banco de los acusados, aunque separados por dos mossos. "Ahora es la primera vez que le veo en mi vida. Ni en la cárcel me lo he encontrado. Todo lo que ha dicho es mentira", ha asegurado.

Su versión conduce directamente al submundo de la droga, a su salida de prisión y a, según él, recurrir a amigos para poder hacer algún trapicheo y "sobrevivir". Por eso habló con un tal Cristian que, a su vez, le presentó a Javier G. (está citado como testigo) que le comentó que dos colombianos viajarían a Barcelona para controlar un cargamento de droga que llegaría al Puerto de Barcelona. Sergio Gutiérrez únicamente ha admitido que buscó un piso, pero ha negado que tuviera conocimiento o colaborara con el asesinato de Moreno, tal y como sostiene la fiscalía. "Nunca lo supe y si lo hubiera sabido habría ido a comisaría", ha recalcado, para enfatizar que solo conocía a Alexander y calificar el asesinato de Moreno de "vil y cruel". Al final, ninguno de los dos procesados ha aclarado quién fue el autor intelectual del crimen. Es decir, quien lo encargó.

De la Villa Olímpica al ataque racista

La víctima, Valentín Moreno se enfrentó por primera vez a la justicia cuando, siendo todavía menor de edad, asesinó a Carlos Javier Robledo. Ocurrió el 1 de abril del 2000. Carlos Javier era un vecino de 22 años de Santa Coloma de Gramenet que aquella noche había salido de fiesta con dos amigos. Sobre las ocho de la mañana, se dirigieron a buscar el coche para regresar a casa. Pero junto al Fiat Bravo, aparcado en la Vila Olímpica de Barcelona, encontraron una cazadora en el suelo, la recogieron y comenzaron a inspeccionarla. Era una trampa dispuesta por Moreno y su grupo de amigos, que se abalanzaron sobre Carlos Javier recriminándole que hubiera cogido esa chaqueta. Lo mataron a golpes.

El estallido de violencia, tan brutal y gratuita, conmocionó a la sociedad española, que recuerda aquel episodio investigado por la Policía Nacional como 'el crimen de la Vila Olímpica'. Moreno era menor y se le aplicó la justicia juvenil, siendo condenado a 12 años de internamiento en un centro, aunque, al final, se le rebajó la pena a ocho años más tres de libertad vigilancia.

El 9 de enero de 2009, Moreno también se vio implicado en una agresión de carácter racista que protagonizó el equipo del Bada Bing, vinculado a los Boixos Nois. Varios miembros de ese equipo agredieron a jugadores latinoamericanos de una formación rival, el Rosario Central. Años más tarde, en 2017, en las urgencias del Hospital del Mar de Barcelona, Moreno la emprendió a golpes contra los trabajadores del centro hospitalario. Fue absuelto por el juez por no haberse acreditado los delitos.