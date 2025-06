Un juzgado investiga a un policía de Santa Susanna por agresión sexual a una compañera: "Poner la mano en mi vagina no es interpretable"

Un juzgado de Arenys de Mar investiga a un agente de la Policía Local de Santa Susanna, J.C.T.L., por agresión sexual a una compañera presuntamente cometida en la comisaría de esta localidad en marzo de 2022. La víctima trabajaba como interina en este cuerpo mientras hacía el curso de formación básica para policías locales en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

En su denuncia que investiga el juzgado, la agente, que no completó el proceso para entrar a la policía local, explica que patrullaba con el denunciado, quien también estaba como interino. En una de estas ocasiones, durante un fin de semana, el acusado supuestamente le estuvo hablando de sus problemas matrimoniales y cuestiones sexuales y le acabó poniendo una mano en la pierna y ella se lo afeó.

Al acabar el turno, la víctima se estaba cambiando en el vestuario cuando entró el acusado y la sorprendió en ropa interior. Ella le instó a que se fuera y el otro agente lo hizo entre risas diciéndole "adiós cariño".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la agente explica que al día siguiente el sospechoso siguió con los mismos temas de conversación y que a media mañana, cuando ella estaba frente a su taquilla, "me abrazó por detrás" y "me toco los pechos y la zona genital, por encima de la ropa, mientras me besaba el cuello". La denunciante explica que apartó al sospechoso mientras le decía "¿me estás agrediendo sexualmente" y se fue a un restaurante en el que trabaja su hermana a contar lo sucedido.

Un rato después el sospechoso contactó con ella para acabar con los servicios policiales que tenían pendientes y cuando se vieron él le pidió perdón "esgrimiendo que había perdido la cabeza". La denunciante asegura que estaba en "shock" por lo sucedido y acabó su turno mucho antes de lo previsto, sin recibir ninguna llamada del jefe de la Policía Local de Santa Susanna.

Sigue el acoso

La denunciante explica que en las semanas siguientes no supo cómo actuar, ya que faltaban dos meses para presentarse a la oposición para consolidar su puesto en el cuerpo policial. Por eso, consultó con un cabo con el que tenía confianza, quien le recomendó que podría haber "malinterpretado la situación". Añade que el acusado, la llamó varias ocasiones pidiéndole disculpas pero invitándola a salir a cenar, hasta que ella lo bloqueó. En una de estas conversaciones, el sospechoso le pidió que no denunciara, ya que ella podía haberlo malinterpretado: 'Poner la mano en mi vagina no es interpretable, dijo ella.

Finalmente, la mujer cuenta que habló con el jefe de policía quien "le recomendó no presentar denuncia" y le dijo que "es difícil afrontar un proceso de selección habiendo denunciado tales hechos. Cuando ella le explicó que no se sentía "emocionalmente preparada para la oposición y, por tanto, no se presentaría" asegura que el jefe le respondió que "una denuncia era incompatible con aprobar un proceso de selección".

Por eso ella afirma que el jefe le recomendó "olvidarse de presentar denuncia, no solo después de pasar el proceso de selección, sino también durante los nueve meses de academia y el año de práctica, lo que la denunciante entendió como una condición, renunciar a la denuncia, para aprobar la oposición". Además, asegura que el jefe "le aconsejó no informar a su padre, quien es cabo de la Policía Local".

Más delitos

La mujer tiene previsto presentar en los próximos días una ampliación de la denuncia contra el jefe de la Policía Local y al otro cabo al que consultó por encubrimiento, acoso laboral y omitir su obligación profesional de perseguir delitos. Además, asegura que durante el tiempo que estuvo en comisaría la apartaron del resto de agentes, "dejó de ser nombrada para hacer horas extraordinarias y el jefe dejó de hablarle, ni tan siquiera saludarla, lo que interpretó como un castigo encubierto".

También denuncia que el acusado volvió a hostigarla y se mostraba más agresivo cuando ella lo rechazaba, hasta tal punto de enfrentarse con él cuando "le daba un cachete en el culo" al cruzarse en comisaría. La situación se prolongó hasta que ella dejó de trabajar como policía. Pese a esto, asegura que el sospechoso la siguió persiguiendo en sus otros trabajos, como un bar o una tienda, ya que acudía para pedirle salir, a lo que ella se negaba. Además, ella asegura que el sospechoso se jactaba de seguir trabajando como agente interino "por ser amigo del jefe" pese a suspender la academia de policía.

La mujer empezó a recibir tratamiento psicológico y ante la supuesta situación de acoso que vivía decidió irse a vivir a otro municipio, sin decir a su familia la nueva dirección para evitar ser encontrada. Pese a esto, remarca que el sospechoso supuestamente intentó averiguar su paradero con el Sistema de Información policial (SIP) del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, lo que supondría un delito de revelación de secretos.

El proceso judicial sigue abierto. La denunciante asegura también que "nadie de ayuntamiento se ha puesto en contacto" ni con ella ni con su familia.