Un juzgado investiga la muerte de una embarazada de 7 meses que acudió 4 veces al hospital con peritonitis

Entre el 11 de octubre y el 28 de diciembre de 2024, Samara Calvete, de 24 años y embarazada de siete meses, acudió hasta en cuatro ocasiones al servicio de urgencias del Hospital de Llerena (Badajoz) con dolor abdominal y vómitos. Las cuatro primeras veces que fue le dieron el alta pese a que los análisis clínicos que le hicieron mostraban unos valores descompensados de leucocitos y proteína C reactiva.

Pese a su avanzado estado de gestación y la persistencia de los dolores, el hospital le daba el alta cada vez que iba, hasta que su situación se agravó el 28 de diciembre pasado. Ese día, sobre las 10 de la mañana, Samara acudió por primera vez al centro sanitario con vómitos y molestias epigástricas, pero le dijeron que se fuera tres horas después. Sin embargo, volvió sobre las seis de la tarde con un empeoramiento de los síntomas y sobre la medianoche quedó ingresada en el servicio de obstetricia del Hospital de Llerena.

Esa madrugada le hicieron varias pruebas en el hospital de Zafra, como un análisis de sangre y una ecografía abdominal, en la que se detectó la muerte del feto, por lo que se procedió a la inducción del parto. Mientras estaba en el hospital "Samara empieza a vomitar y pierde la conciencia", por lo que comienza a ahogarse "en sus propios vómitos", indica la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Llerena por su familia y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La autopsia indicó que la mujer murió por una peritonitis.

Además, la denuncia añade que el personal sanitario "tardó unos 15 minutos en personarse" y que empezaron a hacerle el "protocolo de parada cardiorrespiratoria" cuando vieron que Samara no tenía pulso. La paciente murió 45 minutos después. La autopsia realizada en el Instituto Anatómico Forense de Badajoz reseña que la mujer murió por una peritonitis.

Médicos identificados

Tras la denuncia de la familia, el juzgado inició una investigación en la que ha pedido al Hospital de Llerena que identifique a los médicos, enfermeros y auxiliares sanitarios que atendieron a la víctima todas las veces que acudió al centro sanitario, así como que aporte el expediente clínico de la paciente. De esta forma, la jueza ha admitido la petición del letrado Javier Benito, de Vosseler Abogados que representa como acusación particular a la familia de Samara Calvete, que reside en Girona.

El abogado considera que este caso trata de un "homicidio por imprudencia grave y no de una negligencia médica". El letrado asegura que es "inasumible que en pleno siglo XXI, en un centro médico de un país del primer mundo, no se diagnostique una peritonitis, que acabe conllevando la muerte del feto y de la madre".

A petición del letrado, el juzgado también ha reclamado al hospital las imágenes de las cámaras de seguridad de los pasillos del centro para calcular el tiempo en que la paciente estuvo esperando para ser atendida pese a los graves síntomas que presentaba.

“No tuvo ni una oportunidad”

En declaraciones a este diario, Yolanda Delgado, madre de la fallecida, explica que cuando su hija estaba embarazada de dos meses empezaron sus dolores de barriga y que en el hospital le decían que le había sentado mal algo que había comido. Sin embargo, ella "se fue poniendo peor y cada vez íbamos de urgencias. Allí le hacían pruebas y la enviaban para casa. Ahora he podido comprobar, con toda la documentación, que cada vez le salían los leucocitos más elevados".

Imagen de la mujer fallecida / El Periódico

El 28 de diciembre de 2024 la llevaron por última vez de urgencias al hospital. "Es el peor día que hemos podido pasar y que pasaremos, no lo olvidaremos en la vida" explica la madre, quien asegura que su hija vomitaba y seguían diciendo que era una gastroenteritis, "cuando no tenía dolor ni fiebre". Destaca que en los análisis de sangre que le hicieron a la joven consta 22.000 leucocitos (glóbulos blancos), cuando los rangos normales suelen estar entre 4.000 y 11.000 por microlitro de sangre, lo que indicaría que existe una infección en el organismo.

"Nos han roto la vida, nos la han partido por la mitad"

"¿Para qué le hicieron los análisis? Ni siquiera lo miraron. Nada más con ver esos valores, mi hija tendría que haber ido a una unidad de vigilancia intensiva y debería haber sido operada de urgencias. Igual habría tenido una oportunidad de salvarse, pero no la tuvo", remarca Delgado. La mujer lamentan que en los meses anteriores, cuando fue al servicio de urgencias, tampoco le detectaron el origen de sus dolencias.

Sin hija, sin nieto

La madre de Samara considera que los responsables sanitarios del hospital acabaron de matar a su hija cuando le provocaron el parto. Asegura que busca "justicia porque yo me he quedado sin mi hija, me he quedado sin mi nieto; mi marido se ha quedado sin su hija, se ha quedado sin su nieto; mi hijo se ha quedado sin su hermana, se ha quedado sin su sobrino; mi yerno se ha quedado sin su mujer, se ha quedado sin su hijo, y toda mi familia nos hemos quedado con la falta y la ausencia de una persona que tenía vida con 24 años".

La mujer remarca que "ahora mismo estamos en tratamiento psicológico y psiquiátrico" y añade que "mi hija no tuvo ninguna oportunidad". Por eso reclama "la pena máxima que les pueda caer" a los responsables sanitarios que atendieron a su hija y que les quiten licencia para ejercer. "Nos han roto la vida, nos la han partido por la mitad. Somos gente humilde, trabajadora y teníamos una vida normal y nos arrebataron en 24 horas a una hija", concluye Delgado.