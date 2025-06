El falso email que suplanta a los Mossos: te avisan de que has cometido delito para conseguir tus datos bancarios

Els ciberdelinqüents envien correus electrònics suplantant cossos de seguretat per estafar-te, com en aquest a la @GuardiaCivil



No els responguis ni donis cap informació personal. La policia no contactarà així amb tu per aquest tipus de delictes #InternetSegura @Ciberseguracat pic.twitter.com/SLIVsBN4R2