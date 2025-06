La policía francesa confunde a seis españoles con delincuentes y arrasa su piso: "Creímos que estaban matando a nuestros amigos"

"La noche del 2 al 3 de junio estábamos durmiendo mis cinco compañeros y yo en nuestro apartamento de Gaillard (Francia) cuando, de repente, me desperté escuchando disparos, gritos y golpes muy fuertes". Lo que siguió a continuación fueron horas de pesadilla para seis españoles que, por trabajo, residen en esta localidad cercana a la frontera con Suiza y que vieron cómo esa madrugada la policía francesa irrumpía en su vivienda buscando a dos peligrosos delincuentes que, según les comunicaron después, estaban acusados de varios homicidios.

Pese a la confusión, los agentes arrasaron el piso, provocaron daños en la puerta y en varios muebles y causaron lesiones a varios inquilinos, que sufrieron golpes y permanecieron esposados durante horas. "Yo estaba muy dormida y llegué a pensar que todo sucedía en casa de los vecinos –explica una de las residentes–. Pero de pronto vi fogonazos por debajo de la puerta y escuché cómo venían por el pasillo".

Casi en paralelo y muy cerca de la vivienda, fueron detenidos dos personas acusadas de varios homicidios

Ella y su compañero aseguran que sintieron mucho miedo: "En ese momento creíamos que estaban matando a nuestros amigos y yo, personalmente, pensaba que me iban a violar. Decidimos taparnos con el edredón y, justo al hacerlo, se abrió la puerta y vi a varias personas con enormes trajes negros, la cara tapada y metralletas". "Nos sacaron violentamente de la cama y nos pusieron la cara contra la pared para esposarnos. Mi compañero no paraba de preguntar qué ocurría, pero no nos dejaban hablar. Yo no llevaba ropa interior y pedí que me dejaran vestirme, a lo que se negaron".

Puñetazos y patadas

La mujer subraya que permanecieron esposados más de una hora sin saber absolutamente nada. Luego les pidieron la documentación "sin comunicar en ningún momento que eran policías". "Tampoco nos dejaban ir con nuestros amigos", explica. Al rato, un hombre les dijo "que buscaban a personas peligrosas" que habían vivido en el piso antes que ellos y que "había sido un error". "Les explicamos que esa casa era un Airbnb y ellos ni siquiera lo sabían –añade–. También nos preguntaron dónde trabajamos y si teníamos algo ilegal como armas en casa".

Poco después, ya sin esposas, se reunieron con el resto de residentes de la vivienda. "Vimos que habían pegado a tres de ellos de una manera brutal; les propinaron puñetazos, patadas y golpes con los escudos. Incluso estando en el suelo, a uno de ellos le pusieron la cara contra la almohada y cuando suplicó, porque no podía respirar, le apretaron aún más". Además, comprobaron que habían destrozado la puerta de la vivienda y roto un armario en el que se había escondido uno de los residentes "muerto de miedo" al entrar la policía.

Por fragmentos de material que encontraron "clavados en los muebles" se dieron cuenta de que los disparos que habían escuchado eran granadas cegadoras que habían lanzado al entrar. En aquel momento los agentes tenían ya una actitud "bastante despreocupada". Cuando la mujer les dijo que les habían "asustado mucho", su respuesta fue "'bienvenue en France'". "Incluso uno de ellos preguntó si no les íbamos a invitar a café".

Al hospital

El final de la operación policial no fue más que el inicio de un nuevo capítulo de la pesadilla de estos españoles. "Estábamos en 'shock' y bajamos a la calle, nos encontramos con dos policías municipales y les contamos lo que había pasado", explica la afectada. Los agentes les orientaron. Tres de los residentes, que habían sufrido lesiones, acudieron al hospital. "No les hicieron mucho caso, ni siquiera les hicieron radiografías, a pesar de quejarse dos de dolor en el pecho y uno de un dedo de la mano", explica la mujer.

Puerta de la vivienda destrozada por la policía francesa / El Periódico

El resto del grupo acudió a la comisaría de la policía nacional de Annemasse para interponer una denuncia. Allí, un responsable policial les dijo que en Francia "este tipo de operaciones son así, que incluso podrían habernos disparado, por lo que habíamos tenido suerte", afirma la testigo. El agente admitió el error y les explicó que, casi en paralelo, al lado de su vivienda, habían detenido a dos personas acusadas de varios homicidios. "Terminó diciendo que, si queríamos poner una denuncia, podíamos hacerlo, pero que había un 99% de posibilidades de que no consiguiéramos nada".

Al día siguiente, uno de los afectados habló con el Consulado español en Lyon, que les facilitó una traductora y les puso en contacto con una asociación francesa de víctimas de violencia policial. El grupo asegura que el Consulado debía proporcionarles un abogado, pero que siguen a la espera.

Disculpas

Los afectados, junto con dos miembros de la asociación de víctimas de la violencia policial, mantuvieron una reunión con un responsable de la operación policial. "Nos dijo que sentía mucho la confusión e insistió en que podría haber sido mucho peor, ya que, si hubiera habido alguna muerte, no se deberían hacer responsables". También les explicó que la operación policial, que había sido simultánea en varios lugares, acabó con nueve detenidos. Por lo visto, llevaban semanas preparándola y habían instalado micrófonos y cámaras en el edificio. En este sentido, los denunciantes cuestionan que gracias a este tipo de dispositivos deberían haberse dado cuenta de que apenas hacía 10 días que se encontraban en el apartamento y que no tenían nada que ver con los presuntos criminales.

Los afectados, a la vez, lamentan que, tras el suceso, hayan debido permanecer en el mismo piso, ya que Airbnb solo les ofrece cambiarse a otro apartamento por el doble de precio del que pagaron. También cuestionan que no han recibido suficiente apoyo del Consulado español ante la situación de indefensión vivida y las lesiones físicas y psicológicas sufrida por el asalto.

Secuelas

Precisamente a causa de la "situación de desamparo" ante la equivocación policial, uno de los residentes, poco después de los hechos, se marchó del país. "Ha dejado el trabajo porque no quería estar aquí", explica uno de sus antiguos compañeros. El resto presentó denuncia ante la policía y han buscado ayuda méidica y legal.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España han explicado que "el Consulado General de España en Lyon ha estado en contacto con los interesados desde el primer momento y en repetidas ocasiones con el fin de prestarles toda la asistencia consular y ofrecerles recomendaciones, tanto a través de sus propios medios, como facilitando el contacto con organismos locales de asistencia a víctimas. El Consulado también ha mantenido "contacto con las autoridades locales y la policía francesa, que se disculpó y aseguró que se trataba de un error".