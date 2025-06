Prisión para un hombre que dio dos hachazos a otro en Cubelles: "Su intención era cortarme la cabeza"

Sobre las 9 de la mañana del pasado 3 de junio, J.E.A. se encontraba en un banco de una calle de Cubelles. Como cada día se había levantado para ir a hacerse curas al ambulatorio y al pasar por una zona de supermercados en los que suelen dar comida a algunos vecinos y se paró a coger. Después se sentó, mirando hacia una tienda en la que suele reflejarse el supermercado, por si salen a repartir más alimentos.

Sin embargo, estaba distraído mirando el teléfono móvil cuando sintió un fuerte golpe en la cabeza. "Luego noté otro golpe que me dio en el lado izquierdo del oído y cuando miré por el reflejo vi a un hombre que llevaba una hacha en la mano y me estaba pegando hachazos en la cabeza y en la parte del cuello. Ahí salí corriendo y él me perseguía para darme el tercer golpe hasta que me escondí en una tienda y pedí ayuda, junto con unos trapos para parar la sangre", explica a EL PERIÓDICO la víctima.

Imagen de las lesiones que sufrió la víctima / El Periódico

Poco después del incidente, los Mossos d'Esquadra detuvieron al sospechoso que se había cambiado de ropa y estaba en el mismo banco en el que había atacado a J.E.A. En ese momento, los agentes no encontraron el hacha. La víctima pudo identificar al agresor, ya que unas tres semanas antes de los hechos le había afeado que se metiera con gente del pueblo. "Lleva dos o tres meses rondando por aquí y lo veía en la cola de la gente que va a buscar comida al supermercado. Se metía con ellos hasta que le llamé la atención, desde entonces me miraba con mala cara y a veces me decía 'no te tengo miedo'", explica el agredido.

Los hachazos en la cabeza provocaron que tuvieran que poner grapas en el cráneo a J.E.A. y que fuera intervenido para la reconstrucción de la oreja que "me ha quedado destrozada a causa de los golpes". Tras pasar a disposición judicial en los Juzgados de Vilanova el sospechoso ingresó en prisión provisional acusado de un intento de homicidio.

Imagen de la víctima en el hospital / El Periódico

Los Mossos registraron la zona cercana a la detención y unos días más tarde encontraron una bolsa de deportes que presuntamente pertenecería al acusado y en la que había ropa y otros objetos contundentes como herramientas o un cuchillo. La víctima explica que el acusado lo atacó "a traición". La policía indaga si el sospechoso tiene antecedentes, ya que contaba que había residido en la zona de Barcelona pero no podía volver, ya que lo querían matar.

"Le dijo a una de las cajeras desde la puerta de fuera y sin entrar en el supermercado que ese día iba a matar a alguien. Y en ese momento estaba yo sentado en el banco y me crucé en su camino y como le había llamado la atención y me la tenía jurada me dio un hachazo en la cabeza que casi me parte en dos" remarca y añade que "su intención era cortarme la cabeza

J.E.A. explica que en el hospital los sanitarios le contaron que había salvado la vida, ya que el hacha no tenía mucho filo al ser antigua por lo que "no podía cortarme la cabeza como era su intención". Tres días después de los hechos, la víctima declaró ante el juzgado que el sospechoso "lo tenía todo preparado" para atacar a alguien ese día por la mañana "cuando hay gente por la calle y niños que van al colegio" y añade que mientras estaba sentado al recibir el primer golpe "le vi su cara de psicópata por el cristal del escaparate de la tienda".

El sospechoso vivió un tiempo en la calle hasta que un hombre le dejó residir en una caravana, explica la víctima quien también lamenta que las administraciones no pongan soluciones para atender a personas problemáticas que causan incidentes en la calle y pueden atacar a otras. Además, ha querido agradecer la "rápida" atención recibida por efectivos de policía local y de Mossos así como el apoyo y el acompañamiento que ha tenidos de miembros de Vox en Cubelles tras sufrir el ataque en la cabeza. Por el momento, se está recuperando de estas graves lesiones que han empeorado su estado de salud poor una patología en la espalda que sufría.