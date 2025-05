Los Mossos alertan: si recibes un sms para anular o confirmar una cita del médico puede ser una estafa

⚠️ Un SMS que et demana anul·lar o confirmar una cita al metge que no has demanat? Vigila, pot ser un 'phishing'



Revisa molt bé el text del missatge i l'enllaç. En el cas d'aquesta imatge és molt fàcil veure que és fals#InternetSegura @ciberseguracat pic.twitter.com/g9M1DLI9B8