Incendio tóxico en Vilanova i la Geltrú: Última hora del humo tóxico que ha afectado a cinco municipios catalanes

Los residuos, trasladados a un lugar seguro

Bombers ha puesto los residuos que ha generado el incendio en contenedores y los ha trasladado a una zona segura, alejada de la población. Según explica el cuerpo, ya no hay prácticamente nube tóxica y el producto que queda dentro de la nave, y que no pueden retirar en estos momentos, no emite suficiente humo como para generar una nube.