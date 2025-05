Incendio tóxico en Vilanova i la Geltrú: Última hora del humo tóxico que afecta a cinco municipios catalanes

Un incendio en una fábrica de productos químicos para piscinas en Vilanova i la Geltrú este sábado por la madrugada ha obligado a confinar a más de 150.000 vecinos de cinco municipios costeros de Barcelona y Tarragona por el humo tóxico que se ha generado con el incendio. Hacia las 12 horas, la Generalitat ha levantado el confinamiento en las poblaciones afectadas al haber estabilizado el incendio.

Protecció Civil ha enviado un mensaje a los teléfonos móviles de los vecinos de las localidades costeras de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, y Cubelles, en la provincia de Barcelona, y Cunit y Calafell, en la de Tarragona, así como a los del núcleo de Roquetes para pedirles que se confinen y no salgan a la calle, no abran ventanas y puertas o utilicen aparatos de climatización. Por ahora, no se ha informado de heridos a causa del fuego ni de la nube tóxica.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir la última hora de la nube tóxica que ha mantido confinados a los habitantes de cinco municipios catalanes.

Normalidad en la zona desde las 20h de sábado Hasta las 20:00 horas había un perímetro de seguridad de 500 metros alrededor de la nave, al que estaba prohibido acceder tanto para vehículos como para peatones, pero a partir de esa hora se fue restableciendo la normalidad en la zona. Los análisis de cloro y ácido clorhídrico realizados en los terrenos cercanos dieron negativo, "y eso significa que no hay riesgo para la población", sentenció Bellostas.

Incendio controlado a las 18:30h El incendio en la empresa de productos para el mantenimiento de piscinas se dio por controlado a las 18:30 horas de la tarde, unas cinco horas después de que se levantara el confinamiento en las poblaciones de Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell y el núcleo de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes. El jefe de intervención de los Bombers, Joan Josep Bellostas, detalló que el producto químico se había ido retirando en contenedores apartados para facilitar su enfriamiento y extinción, y que el fuego ya no se propagaba y se mantenía confinado dentro de la nave, situada en el número 18 de la Rambla dels Països Catalans. Las llamas finalmente no afectaron a las naves industriales de las empresas vecinas. Bellostas advirtió del riesgo de que pueda caer algún elemento del interior de la nave, especialmente aquellos que han quedado inestables a causa del humo, aunque consideró que la estructura general "mantendrá la estabilidad" a medida que se vaya enfriando el interior. De hecho, el jefe de intervención de los Bomberos puntualizó que para derribarla será necesario realizar trabajos y que está previsto que a partir del lunes se empiece a abordar esa demolición. Bellostas también concretó que dentro de la nave no todo eran pastillas de cloro, sino que había una variedad de productos. Una parte de ese material, aproximadamente el 30 %, no se ha visto afectado por el incendio, según calculó el jefe de intervención.

Los Bomberos calculan que tardarán "unos días" en dar por extinguido el incendio industrial de Vilanova i la Geltrú Los Bombers de la Generalitat calculan que tardarán "unos días" en poder dar por extinguido el incendio industrial de Vilanova i la Geltrú, que ayer sábado provocó una nube tóxica de cloro y obligó a confinar cinco municipios del Garraf y el Baix Penedès. Cinco dotaciones de los Bombers han estado trabajando durante toda la noche en tareas de vigilancia y monitorización de las emisiones en la nave de Cleanwater Pool, que presenta un alto riesgo de colapso y todavía acumula una gran cantidad de producto químico. "Estaremos días supervisándolo. Intentaremos que mañana se recupere al máximo la normalidad en el polígono de Vilanova", ha explicado el inspector jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, en una entrevista en RAC1.

Reunión de Bombers Reunión de seguimiento Bombers de la Generalitat se reúne para hacer seguimiento del incendio en Vilanova del Vallès desde el Centre de Comandament Avançat (CCA). Allí explican cómo ha evolucionado el incendio y las últimas novedades a las autoridades de la zona y otros cuerpos que también actúan.

Confinamiento levantado en Sant Pere de Ribes y Vilanova i la Geltrú Se levanta el confinamiento a las personas vulnerables y las limitaciones de practicar actividad física en el exterior en Sant Pere de Ribes y Vilanova i la Geltrú.

Residuos del incendio en la nave de piscinas Vilanova / Bombers Los residuos, trasladados a un lugar seguro Bombers ha puesto los residuos que ha generado el incendio en contenedores y los ha trasladado a una zona segura, alejada de la población. Según explica el cuerpo, ya no hay prácticamente nube tóxica y el producto que queda dentro de la nave, y que no pueden retirar en estos momentos, no emite suficiente humo como para generar una nube.

Todas las medidas hechas hasta ahora por el Grup de Control Ambiental han dado negativo en la zona afectada por el incendio, asegura Protecció Civil.

Bombers trabaja para retirar el producto quemado En Vilanova i la Geltrú, los Bomberos trabajan para retirar el producto quemado y trasladarlo a un lugar seguro. Pese a ello, la nave amenaza con colapsar y aún hay restos de producto en su interior. Durante las próximas horas el cuerpo monitorizará este producto y continuarán con las medidas exteriores. Para ello, hay 25 dotaciones de Bombers de la Generalitat trabajando. El incendio está controlado.

Sin restos de cloro en el aire Los controles del aire y del humo en el entorno del incendio revelan que ya no hay restos de cloro en suspensión en la zona, aunque aún se tardará unas horas en lograr controlar el fuego, que está estabilizado.