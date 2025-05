Incendio tóxico en Vilanova i la Geltrú: Última hora del humo tóxico que afecta a cinco municipios catalanes

Un incendio en una fábrica de productos químicos para piscinas en Vilanova i la Geltrú este sábado por la madrugada ha obligado a confinar a más de 150.000 vecinos de cinco municipios costeros de Barcelona y Tarragona por el humo tóxico que se ha generado con el incendio. Hacia las 12 horas, la Generalitat ha levantado el confinamiento en las poblaciones afectadas al haber estabilizado el incendio.

Protecció Civil ha enviado un mensaje a los teléfonos móviles de los vecinos de las localidades costeras de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, y Cubelles, en la provincia de Barcelona, y Cunit y Calafell, en la de Tarragona, así como a los del núcleo de Roquetes para pedirles que se confinen y no salgan a la calle, no abran ventanas y puertas o utilicen aparatos de climatización. Por ahora, no se ha informado de heridos a causa del fuego ni de la nube tóxica.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir la última hora de la nube tóxica que ha mantido confinados a los habitantes de cinco municipios catalanes.

Illa dice que el desconfinamiento por la nube tóxica es una "buena noticia" e insiste en las recomendaciones de precaución El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el desconfinamiento en las poblaciones afectadas por el humo tóxico de un incendio este sábado en una fábrica de Vilanova i la Geltrú. "Son buenas noticias", ha dicho Illa desde Tortosa, quien también ha insistido en que la población siga las recomendaciones de precaución, sobre todo las personas vulnerables como los mayores y los niños. Por otro lado, el presidente ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y Protecció Civil "que trabajan desde primera hora para revertir la situación", así como la colaboración de los ayuntamientos implicados y de la ciudadanía. "Han tenido un comportamiento muy cívico", ha concluido.

Restablecida la circulación ferroviaria Con el levantamiento del confinamiento en los cinco municipios afectados por el incendio tóxico de Vilanova i la Geltrú, Rodalies ha restablecido la circulación ferroviaria por la zona confinada. Los trenes regionales y de la R2 Sud circulan fuera de su horario. Progresivamente, comunica Rodalies, se recuperarán las frecuencias de paso.

Cunit y Calafell afirman que parte de la población no recibió la alerta de confinamiento Los ayuntamientos de Calafell y Cunit (Tarragona) afirman que parte de la población no recibió esta pasada madrugada la alerta de Protección Civil para confinarse en sus casas por el incendio en una empresa de productos químicos en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). "Hay muchas personas que aseguran que no han recibido la alerta. No sabemos si por problemas en alguna antena de telefonía o porque no tenía activado el móvil", explica a EFE la alcaldesa de Cunit, Dolors Carreras. Carreras felicita a la población porque ha cumplido las instrucciones recibidas en esta situación de emergencia: "Los comercios están cerrados y las calles, desiertas", dice. Fuentes del Ayuntamiento de Calafell señalan que han recibido "quejas, vía redes sociales" de gente a la que "no le ha llegado la alerta", si bien la "situación está controlada".

El 112 ha recibido 1.222 llamadas hasta las 12h Hasta las 12h de la mañana, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1222 llamadas relacionadas con el incendio tóxico de Vilanova i la Geltrú. La mayoría de estas para pedir información y algunas para informar de molestias. Desde el 112 piden que se llame solo en caso de emergencia real y no para pedir información.

Se mantiene el confinamiento total en un perímetro de 500 metros alrededor de la nave Protección Civil ha levantado ya el confinamiento en los cinco municipios de Barcelona y Tarragona afectados por la nube tóxica generada por un incendio en una fábrica que almacena derivados de cloro, aunque en tres de ellos se mantienen limitaciones para personas vulnerables. La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha informado en rueda de prensa de que los bomberos han logrado estabilizar el incendio, que afecta a una nave de productos de limpieza de piscinas en Vilanova i la Geltrú, si bien se mantiene el confinamiento total en un perímetro de 500 metros alrededor de la nave que arde.

La estabilización del incendio permite levantar el confinamiento El incendio está estabilizado y, aunque no extingido, su evolución permite rebajar el plan de emergencia a plan de alerta, levantando así el confinamiento en los cinco municipios afectados. Un confinamiento dinámico, según han explicado los Bombers, que se podría volver a activar si se considera necesario para evitar riesgos. "El cambio de la dirección del viento va hacer que la columna vaya en distintas direcciones. Esperamos que la densidad y la cantidad de gases irritantes que lleva la columna ya se de en una concentración muy baja que no nos obligue a decretar nuevos confinamientos pero podría ser", han explicado. En Vilanova i la Geltrú y en Les Roquetes se mantienen la recomendaciones para las personas vulnerables.

Se levanta el confinamiento en los municipios afectados por el humo tóxico La consellera de Interior Núria Parlon ha anunciado en una comparecencia que el incendio está estabilizado y que se pasa a la fase de alerta y no de emergencia como hasta ahora. Así, se levanta el confinamiento en los cinco municipios afectados por el humo tóxico: Vilanova i la Geltrú, Les Roquetes, Cubelles, Cunit y Calafell. Eso sí, ha manifestado Parlon, en Vilanova i la Geltrú i Les Roquetes se mantienen las medidas de precaución.

Comparece la consellera de Interior, Núria Parlon Empieza la comparecencia de la consellera de Interior Núria Parlon para actualizar la información sobre el incendio tóxico que mantiene 5 poblaciones confinadas.

Ana Herrera, alcaldesa de Sant Pere de Ribes: "Se mantiene el confinamiento en Les Roquetes, pero las farmacias y CAP están abiertos" La alcaldesa de Sant Pere de Ribes, Ana Herrera, ha manifestado que no hay que lamentar incidentes en el núcleo de Les Roquetes, donde explica que la incidencia ha sido mínima. De todas maneras, ha comunicado que se mantiene el confinamiento en casa. Eso sí, las farmacias y el CAP del núcleo urbano están abiertos.