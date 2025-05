Levantado el confinamiento por el incendio tóxico en Vilanova i la Geltrú

La Generalitat ha levantado este mediodía el confinamiento por el que había ordenado que unos 150.000 vecinos de cinco municipios costeros de Barcelona y Tarragona se encerraran desde esta madrugada, a causa de una nube tóxica generada por un incendio desatado hacia las 02:30 horas de este sábado. El fuego se ha declarado en una fábrica de productos químicos para piscinas en Vilanova i la Geltrú, donde han ardido unas 70 toneladas de unas pastillas de limpieza que contienen un derivado del cloro y que, al quemarse, pueden desprender componentes volátiles perjudiciales para la salud.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de que el confinamiento se ha levantado por completo en Cunit, Calafell y Cubelles. También se ha puesto fin a la medida en Vilanova i la Geltrú y en Roquetes, dentro del término municipal de Sant Pere de Ribes, si bien la consellera ha indicado que ahí se mantienen una "serie de recomendaciones" para evitar que personas de salud vulnerable "hagan actividades en el exterior". Se ha referido, en especial, a personas con problemas respiratorios, ancianos y niños de corta edad, a los que ha aconsejado "no permanecer mucho rato en la calle y que estén en casa" en ambos núcleos de población. Parlon ha añadido que el resto de vecinos de Vilanova y Roquetes "pueden salir, evitando la actividad deportiva". Parlon ha precisado que "el incendio está estabilizado y progresa de la manera adecuada, pero no está extinguido".

Protecció Civil ha enviado un mensaje a las 05:30 horas a los teléfonos móviles de los vecinos de Vilanova i la Geltrú, Roquetes y Cubelles, en la provincia de Barcelona, y Cunit y Calafell, en la de Tarragona, para que se confinasen, no abriesen ventanas ni puertas y no usaran aparatos de climatización. No se han producido heridos de gravedad a causa del fuego ni por la nube tóxica, si bien el Servei d'Emergències Mèdiques ha recibido 83 alertas relacionadas con el suceso hasta las 13:00 horas. Dos personas han sido trasladada a un centro médico de Vilanova, un en estado leve y otra en estado menos grave. Otra persona ha recibido el alta en el mismo sitio donde ha sido atendida.

Sin daños en otras naves

Los Bombers de la Generalitat han logrado estabilizar el fuego antes de las 11:00 horas, sin que se haya propagado ni haya dañado a las naves vecinas. Los bomberos, con 24 dotaciones en el lugar de los hechos, trabajan para completar la extinción. También han apartado los productos que se han salvado en la empresa para que no avivaran aún más las llamas.

Protecció Civil ha activado la alerta del plan de riesgos químicos PLASEQCAT, que ha pasado de hallarse en nivel de emergencia a rebajarse a fase de alerta tras anularse la orden a la población para que se aislara. La subdirectora del cuerpo, Imma Solé, ha comentado que se está monitorizando la evolución del humo para comprobar hacia dónde se desplaza. Ha dicho que "no está sobre la mesa" la posibilidad de que la nube se extienda a más municipios, si bien ha indicado que se sigue de cerca por si se requiriera ampliar el dispositivo.

Otras

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han reconocido que han topado con "muchas complicaciones durante la madrugada en las tareas de extinción", ya que al arrojar agua sobre el cloro se provocaba la reacción química que generaba ácido clorhídrico que, al dispersarse junto a los humos de extinción, causan sensación de irritabilidad. Parlon ha indicado que los teléfonos de emergencias ha recibido 1.099 llamadas durante el episodio, la mayoría para pedir información.

Mascarilla "como en el covid"

Los municipios afectados han cancelado actividades y festivales previstos para este sábado para evitar desplazamientos. A lo largo de la emergencia, la única movilidad que se ha permitido era para desplazarse a centros sanitarios, con la condición de llevar mascarilla puesta.

La nube tóxica de cloro del incendio de una industria de productos para piscinas en Vilanova i la Geltrú / ACN | Àlex Recolons

Durante el encierro debido al humo tóxico, el ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha pedido que, en caso de que salieran por una urgencia o motivos de salud, los vecinos se cubrieran con mascarillas FFP2. También ha instado a la población a mantener las ventanas y las puertas cerradas. El alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, ha reconocido en declaraciones al 3/24 que no todos los vecinos de Vilanova i la Geltrú han hecho caso de la orden de encerrarse en casa durante las primeras horas de la mañana y que las calles no estaban vacías del todo.

Causas desconocidas

El incendio ha comenzado por causas que se ignoran sobre las 02:20 horas de esta madrugada en la empresa Clim Waterpool, situada en un polígono industrial de Vilanova i la Geltrú. El propietario de la empresa, Jorge Viñuales, ha asegurado al 3/24 que en la nave se ha producido un "siniestro total". Ha añadido que no había nadie en el almacén cuando se ha desatado el fuego.

Otras

El alcalde de Vilanova i la Geltrú ha atestiguado que el humo que se ha extendido era "denso" y visible al moverse a baja altura. "En función del viento se desplaza hacia un sitio u otro, hay mucha olor a cloro, molesta en los ojos, pican y es totalmente perceptible", ha descrito Ruiz mientras el confinamiento ha estado vigente.

Cortes de circulación

El percance ha causado cortes en la red viaria y de transporte público. El trayecto habitual en la línea R2 Sud de Rodalies y de Regionales Renfe se ha restablecido tras revocarse el confinamiento, si bien los trenes circulaban fuera de los horarios habituales. El servicio de cercanías ha apuntado que las frecuencias habituales se recuperarán "progresivamente" durante la jornada.

Los trenes de la línea R2 Sur y las líneas regionales que atraviesan los municipios afectados por el contratiempo de este sábado no han circulado por dichas poblaciones a causa del encierro que se ha dictado para preservar la salud de la población. Por el mismo motivo, Renfe ha añadido que no ha sido posible establecer un servicio alternativo de buses lanzadera por carretera para conducir a los viajeros hasta las localidades confinadas. Además, se ha desviado a viajeros a los trenes de AVE y Avant.