Detenidas siete personas por robar en torno al estadio de Montjuïc antes del Barça-Inter

Aprofitaven les aglomeracions per robar als assistents al partit entre @FCBarcelona_cat-@Inter de la @ChampionsLeague al voltant de l’estadi. Es coordinaven entre ells per furtar mòbils i 2.300€ en efectiu



Detenim els 7 autors in fraganti. Entre tots ells sumen 73 antecedents pic.twitter.com/A1ZFpq0qZB