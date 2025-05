El insólito consejo del experto en sucesos Carlos Quílez: "Se ha de ser un poco psicópata"

En un mundo tan inmenso y poblado, hay una parte de la sociedad que se decanta por llevar a cabo actividades poco éticas. Los motivos pueden ser muchos, entre los que se encuentran la maldad propia de una persona, los problemas mentales o, simplemente, necesidad e instinto de supervivencia.

La sociedad está llena de estafas, delitos y asesinatos; algunos, con intención de protegerse, optan por ser más precavidos y estar al tanto de todo lo que le rodea. Pues nos guste o no, el mal también forma parte del ser humano y hay muchos motivos por los que se pueden desencadenar acciones dañinas hacia otros.

En una entrevista en el canal de YouTube de Libertad Sin deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad, el experto en sucesos Carlos Quílez ha expuesto su opinión respecto este tema.

Los psicópatas "tienen un objetivo y lo consiguen"

"Para funcionar en este mundo perro en el que vivimos se ha de ser un poco psicópata y un poco paranoico", afirma el periodista al ser preguntado por un posible rasgo para identificar una persona psicópata, criminal o estafadora.

El especialista cuenta que los psicópatas "tienen un objetivo y lo consiguen": si un asesino le satisface matar, lo hace sin cuestionárselo. "Si todos tuviéramos un poco ese empuje, ese punto de proactividad bien canalizado, pues probablemente nos iría mejor", asegura Quílez.

Según el periodista, ser un poco paranoico y precavido nos puede ayudar a evitar, por ejemplo, posibles robos. Sabemos que en el metro hay gente que aprovecha la muchedumbre para robar los objetos valiosos que se encuentran dentro de una mochila, un bolso o los mismos bolsillos.

En estos casos, el experto en sucesos sugiere que, al saberlo, deberíamos ir más con cuidado con nuestras pertenencias y eso se consigue siendo un poco paranoicos. No obstante, Carlos Quílez que debe ser un grado muy bajo de paranoia, pues mucha nos llevaría a un sinvivir.

Precavido, pero sin ser desconfiado

Pese a que uno debe ir con cuidado y ser precavido, esto no debe ser sinónimo de desconfianza y malos pensamientos. Según Quílez, se debe de dar la oportunidad de conocer una persona, ya que en el mundo hay más personas buenas que malas.

"Me niego a dejar a perder la candidez porque si somos siempre desconfiados, si estamos siempre juzgando lo que tenemos delante... No se puede vivir así, no se encuentra la felicidad", asegura el veterano periodista.