El juez ratifica la prisión para el exjefe de la UDEF detenido con 20 millones escondidos por narcotráfico

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decidido mantener en prisión al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar S.G., detenido hace meses por narcotráfico con 20 millones de euros ocultos en su casa, después de que decretase en los últimos días la libertad de siete investigados en la misma causa. A diferencia de estos siete imputados -entre los que figura su mujer, también policía, y su cuñada-, el magistrado sí ha visto motivos suficientes para que este inspector jefe siga en prisión provisional por presuntos delitos como tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo y cohecho.

En primer lugar, el magistrado considera que su situación no es similar a la que motivó la excarcelación de uno de los presuntos cabecillas de la red de narcotráfico, Ignacio T; y en segundo lugar porque sigue habiendo indicios de calado en su contra, alguno "potentísimo", como "las enormes sumas de dinero en efectivo" que se hallaron ocultas en su domicilio.

El juez ha adoptado esta decisión tras celebrar el viernes una vistilla, en la que la Fiscalía Antidroga -que vio con preocupación el resto de excarcelaciones- solicitó que se le mantuviese en prisión, a diferencia de su defensa. Óscar S.G., en prisión desde el pasado noviembre, está investigado por servirse, presuntamente, de su posición en la Policía para garantizar la "impunidad" de la red de narcotraficantes, desviándola del foco de las Fuerzas de Seguridad y asegurando la entrada de alijos de cocaína a cambio de dinero.

Los 20 millones ocultos, un "potentísimo" indicio

En su auto, conocido este sábado, el magistrado alude a que "las enormes sumas de dinero en efectivo encontradas en los registros en sus viviendas y lugar de trabajo, ocultas en huecos disimulados en paredes y techos y en otros lugares, por unos importes nunca vistos por este instructor son un potentísimo indicio".

Eran más de 20 millones de euros, apunta el juez, y coinciden de forma milimétrica con la "ordenada contabilidad" que el exjefe policial llevaba en su teléfono móvil, donde anotaba "los kilos de cocaína que la organización conseguía introducir con éxito, gracias a su ayuda, y anotaba también minuciosamente las cantidades de dinero que le correspondían".

Pero el juez también destaca el "minucioso y experto modus operandi" con el que se aseguraba de impedir que las empresas y personas con las que colaboraba fuesen investigadas, o directamente abortaba la entrada de droga si no podía frenar la investigación. "Todo ello está perfectamente documentado en las actuaciones", advierte.

Destaca asimismo que las conversaciones intervenidas acreditan que el exjefe policial daba instrucciones sobre qué hacer tras el descubrimiento de la droga en el puerto de Algeciras, en el que fue incautado el mayor alijo intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España: 13 toneladas de cocaína desde Ecuador. Para el magistrado, "también son claras las instrucciones que daba telefónicamente a su cuñada", presunta testaferro y ejecutora de sus planes de blanqueo.

Su caso no es igual

Al pedir su libertad, la defensa invocó la igualdad ante la ley respecto a otro de los principales investigados, Ignacio T., quien fue excarcelado a principios de mes por orden de la Sala de lo Penal, al considerar que el juez no le había facilitado elementos esenciales de la causa cuando le envió a prisión, al estar secreta. Tras esta decisión, el magistrado ha revisado la situación de otros investigados: ha puesto en libertad a siete y ha mantenido en prisión a cinco, entre ellos a Óscar S.G.

En el caso de este último, el juez deja claro que su situación no es igual a la de Ignacio T. y que no hay "quiebra alguna de la igualdad". Según explica, la libertad de Ignacio T. se deriva de un auto de la Sala que no fue interpretado de forma correcta por el juez en el que le ordenaba darle acceso a elementos esenciales de la investigación, pero en el caso del exjefe policial "nada de esto ha sucedido".

Explica que la defensa solicitó el acceso a los elementos esenciales de la investigación cuando ya se había levantado el secreto y afirma que antes de su declaración en sede policial ya se le dio una hoja de resumen de imputaciones. También ante el juzgado se le dio un resumen de su imputación, y la Fiscalía detalló en su comparecencia los indicios de delito que pesaban contra él, algo que nuevamente se explicaba en el auto que le envió a prisión, el pasado mes de noviembre.