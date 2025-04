Detenidas dos empleadas de la guardería Cascanueces de Torrejón de Ardoz por maltratar a bebés y otras dos por no denunciarlo

La Policía Nacional ha detenido a dos trabajadoras de la guardería Cascanueces de Torrejón de Ardoz, en Madrid, por supuesto maltrato a bebés y otros dos por no denunciarlo, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos habrían ocurrido en la escuela infantil Cascanueces, situado en la calle Río Pelayo número 1 de Torrejón, donde varios padres han presentado denuncias después de visualizar una grabación realizada por una alumna en prácticas, que alertó del comportamiento de la empleada.

El vídeo, emitido por 'Antena 3', se ve a la cuidadora sujetar con fuerza a una bebé de corta edad, presionar su cuerpo contra la pared, gritarle e introducirle la comida de forma violenta mientras la menor llora sin cesar.

La trabajadora, que ya ha sido despedida por el centro, repetía frases como "Lo escupes, te lo vuelvo a meter" o "No me escupas la comida, que la tragues", mientras zarandeaba a la menor, cogiéndola del cuello. En la sala, según se aprecia en las imágenes, había otros trabajadores que no intervinieron, lo que ha provocado indignación entre los padres.

Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Torrejón han asumido la investigación y ayer mismo detuvieron a esta empleada. Hoy viernes ha sido arrestada otra empleada acusado también de un supuesto delito de maltrato a bebés y o las otras dos, que aparecen en las imágenes, por omisión de perseguir delitos.

Varios progenitores se han concentrado en la puerta de la escuela infantil para pedir explicaciones. Algunos incluso apuntan a una posible omisión del deber de socorro por parte de quienes presenciaron la agresión y no actuaron.

El Ayuntamiento ofrece ayuda

Ante las recientes informaciones, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha solicitado a la Dirección de Área Territorial Madrid-Este de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid el inicio urgente de un expediente de investigación de los hechos acaecidos y determinación de medidas contundentes de actuación en relación a los mismos.

Igualmente, ha solicitado que se lleven a cabo las acciones oportunas desde el Servicio de Inspección Educativa de dicha Dirección Territorial respecto a la organización y funcionamiento de la citada escuela y del equipo educativo que la compone en el cumplimiento de su labor docente, asegurando el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en ésta.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través de su Concejalía de Educación, situada en la calle Boyeros número 5, pone a disposición de cualquier familia afectada que lo desee, apoyo a la escolarización en otros centros de Educación Infantil de la ciudad. Se puede llamar también al teléfono 91 678 25 60 de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

Por su parte, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente para recabar información sobre lo ocurrido en esta escuela infantil de titularidad privada y determinar las medidas a adoptar desde la Consejería de Educación.

Paralelamente, el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) de la Dirección de Área Territorial Este se ha puesto a disposición de las familias usuarias de esta escuela para informarlas y asesorarlas en caso de que quieran matricular a sus hijos en otros centros que impartan esta etapa educativa no obligatoria, han informado a Europa Press fuentes regionales.