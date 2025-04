Investigan la muerte de una niña de dos años por broncoaspiración trasladada por sus padres a un hospital de Mallorca

Una niña de dos años ha ingresado muerta este lunes en el hospital Son Espases, en Palma de Mallorca. El menor ha llegado al centro acompañado por sus padres, que estuvieron un tiempo con la patria potestad retirada, y los médicos no han podido hacer nada por su vida. Un juzgado de instrucción ha abierto diligencias para esclarecer en qué circunstancias se ha producido el fallecimiento y un médico forense se ha desplazado el centro para examinar el cadáver.

Fuentes conocedoras del caso han explicado que los padres han acudido al hospital pidiendo ayuda para su hijo, un niño de dos años que no respondía a los estímulos. Los facultativos que lo han atendido han intentado reanimarlo, pero no han podido más que certificar su muerte. Aunque inicialmente no se han apreciado signos evidentes de violencia, la causa del fallecimiento no ha podido ser aclarada todavía.

Desde Son Espases han alertado de lo ocurrido al juzgado de guardia de Palma, que ha puesto en marcha una investigación. Un médico forense ha acudido al centro hospitalario para llevar a cabo un primer examen del cadáver de la niña en busca de alguna evidencia. Está previsto que en las próximas horas se practique la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Palma.

Las mismas fuentes han explicado que los padres del niño perdieron la patria potestad, pero la habían recuperado ya.