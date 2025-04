Los Mossos denuncian a un 'rambo' que salió a cazar con arco y flechas en un bosque de Susqueda

Por mucho que te vayan los deportes extremos y únicamente consumas por televisión programas en los que hay personas que viven enfrentándose a la naturaleza prácticamente sin nada, ni ropa, no puedes salir al bosque a practicar la supervivencia. Y menos emulando antiguos cazadores, pese a que el equipamiento que lleves diste mucho de ser primitivo y se ajuste a tecnología puntera en el ámbito de la cinegética.

Es lo que se encontraron agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d'Esquadra en Girona en una zona de boscosa de Susqueda el pasado 15 de marzo, cuando haciendo tareas de vigilancia apareció un hombre que pretendía cazar de noche armado con un arco y flechas.

Arco y flechas requisados al cazador / Mossos

Una patrulla de Mossos buscaba cazadores furtivos en la zona de Susqueda y encontró un vehículo sospechoso. Por eso controlaron el lugar hasta que dieron con un hombre, de 38 años, vestido completamente de camuflaje y bien mimetizado con la masa forestal, que caminaba con un arco por la zona boscosa del Mas Masó. Fue un cazador cazado.

Los agentes lo identificaron y lo denunciaron ante el Departament de Agricultura, Ganadería y Pesca por no presentar licencia de caza, no presentar autorización del área de caza, no presentar seguro y no presentar tarjeta federativa en vigor. Vamos, sin cobertura legal para enfrentarse a los animales que campan por el bosque, como un Robin Hood que se aprovecha del desamparo de corzos y jabalís.

Arco y flechas requisados al cazador / Mossos

El sospechoso iba con el arco profesional preparado con un dispositivo con luz roja preparado para cazar de noche. También llevaba un cuchillo y recambios de puntas de flechas. En su coche los agentes localizaron un saco de dormir y un equipo de supervivencia. Todo un kit para enfrentarse a la naturaleza.

Los agentes le requisaron el arco y las flechas que se llevaron a la comandancia de la Guardia Civil de Girona, la responsable para el control de armas. El sospechoso quedó denunciado y podría recibir una sanción. A veces la civilización te encuentra pese a que tu instinto de supervivencia te lleva a vivir al límite, o casi, que la luz roja para cazar te da ventaja sobre los animales.