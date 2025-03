Asesinato sin cadáver en Sant Andreu de la Barca: la fiscal reclama 15 años de prisión

Diego V. A. tenía 30 años cuando fue visto por última vez el 11 de mayo de 2020, en plena pandemia del covid, en Sant Andreu de la Barca. Desde el primer momento, sus familiares pensaron que su desaparición no era voluntaria. Casi cinco años después no se ha encontrado su cuerpo. La fiscal de Barcelona Teresa Yoldí reclama en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, 15 años de prisión para el presunto autor del asesinato, L. B. V., con el que la víctima, según sus palabras, mantenía una "relación personal y comercial" desde 2017 relacionada con el tráfico de marihuana. Los Mossos que detuvieron al imputado al cabo de dos años. Las llamadas telefónicas entre la víctima y L. B. V. han sido claves para apuntalar la acusación. Un tribunal del jurado deberá decidir en un futuro (todavía no hay fecha para celebrar el juicio) si el sospechoso es culpable o inocente.

La desaparición de Diego conmocionó su población de origen, Gavà. Días después de su desaparición, alrededor de 200 personas se congregaron en la plaza del ayuntamiento para tratar de dar con alguna pista que llevase a su paradero, según informó un medio local. En las dos horas y media que duró la concentración, amigos y familiares repartieron carteles. En las redes sociales, con ayuda de asociaciones de desaparecidos, se difundió su cara y su complexión (1,80 de estatura y 75 kilos). Pero todos los intentos para localizarle fueron infructuosos. Había sido asesinado.

Ese 11 de mayo de 2020, la víctima realizó desde su número de móvil varias llamadas al procesado con, según la fiscalía, para "exigirle el inmediato pago de una deuda económica existente entre ellos y que había sido objeto desde 2019 de desavenencias", presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y a la plantación de marihuana. Esas llamadas no fueron atendidas por el acusado, lo que provocó que David se enojara cada vez más, precisa la fiscalía. L. B. V. había salido de su domicilio a bordo de una furgoneta Iveco Daily hacia una nave industrial que tenía alquilada en Sant Andreu de la Barca. No fue hasta las 9.27 horas y tras seis intentos de comunicación, cuando David consiguió hablar con él.

El encuentro

La conversación derivó en una fuerte discusión, por lo que la víctima decidió mantener un encuentro personal con el acusado. David codujo su vehículo Audi A4 hacia la nave industrial para reunirse con L. B. V. Pasadas las 11 de la mañana de ese día, David realizó una llamada perdida al procesado para acceder a las instalaciones. Esta fue, según la fiscalía, la última actividad que tuvo el teléfono móvil del desaparecido, ya que la víctima no respondió a partir de entonces ninguna llamada. El terminal dejó de funcionar al día siguiente, 12 de mayo, por agotamiento de la batería.

La fiscalía llega a la conclusión de que "en hora no determinada del día 11 de mayo y en cualquier caso a partir de las 11.01 horas, el acusado L. B. V. acabó, de forma no determinada, con la vida" de Diego, "sin que a la fecha del presente escrito (27 de febrero de 2025 se halla podido encontrar su cadáver". Después de esa hora, el procesado abandonó la nave industrial dejando su móvil allí, pero portando el de la víctima, que tampoco ha sido localizado. La útilma señal de este aparato se registró el 12 de mayo en la localidad de Gavà, donde residía Diego, que dejó huérfanos a dos menores. Alertados por su inusual ausencia prolongada, ese mismo día la familia de la víctima presentó una denuncia en la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de Sant Boi de Llobregat. L. B. V. permanece preso por este causa desde el 2 de junio de 2022.

