Detenido en Granollers un joven por la muerte a tiros de un hombre a la salida de una discoteca en Terrassa

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Granollers a un hombre de 26 años presuntamente relacionado con el tiroteo a la puerta de la discoteca Chicago Latino de Terrassa registrado la madrugada del domingo pasado. La investigación, no obstante, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, según los Mossos. En este sentido, la policía catalana sospecha que el acusado de matar a la víctima no actuó solo y esperan encontrar a otros implicados.

La víctima salía de la discoteca cuando fue alcanzado por cinco disparos que se efectuaron desde un coche con matrícula italiana. A continuación, el vehículo salió huyendo. Tras una semana de investigación, los Mossos han conseguido detener a la primera persona vinculada a este crimen.

Deuda por narcotráfico

Fuentes policiales apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con una deuda por un tema relacionado con el narcotráfico entre bandas de origen dominicano que operan en el barrio de Sant Pere Nord de Terrrassa.

Horas más tarde de este crimen, el hermano de la víctima mortal acudió a una barbería latina situada en la calle Historiador Cardús de la ciudad y disparó contra varias personas que se encontraban en aquel momento en el negocio. Una de ellas recibió un tiro en el pie y tuvo que ser trasladada al hospital. El sospechoso de haber perpetrado esta 'vendetta' familiar tampoco iba solo cuando acudió al local. Tras efectuar los disparos, escapó.

Se da la circunstancia de que esta misma barbería fue registrada hace 15 días por los Mossos y la Policía Local en el marco de un dispositivo organizado contra el tráfico de drogas en la zona.

Tras el doble tiroteo, el Ayuntamiento de Terrassa ha ordenado esta semana el cierre provisional de la discoteca Chicago Latino, al tiempo que ha anunciado una serie de medidas para reforzar la seguridad en la ciudad.