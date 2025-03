Roban un móvil de un restaurante de Barcelona y los atrapan porque el teléfono está en chino

Hay ladrones poco selectivos y eso puede ser su perdición. Aprovechan que cualquier objeto con valor, como un teléfono móvil principalmente o un bolso o una mochila, está sin vigilancia para llevárselo sin importar si se puede sacar algún beneficio. Es como una especie de 'hurto al arrastre' en el que prima la acción del robo que no el botín obtenido.

El problema es cuando el objeto sustraído nos delata. Es lo que les pasó a dos ladrones hace unos días. Se habían llevado un teléfono móvil de un restaurante del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, aprovechando un descuido, y subieron rápidamente al autobús para evitar que los atraparan.

Sin embargo, dos agentes de paisano de la Guardia Urbana que viajaban en ese transporte público se fijaron que los sospechosos miraban con asombro el móvil y parecía que no eran capaces de entenderlo. Estaba configurado en chino, ya que el restaurante de donde lo habían robado es de esta especialidad y usaba el terminal para recibir las comandas de comida.

Ante la evidencia de que ese móvil no era suyo y que no dominaban el mandarín u otras variantes del chino, los agentes identificaron a los sospechosos y descubrieron que el teléfono había sido robado unos minutos antes del restaurante. Por eso detuvieron a los ladrones y devolvieron el teléfono a sus dueños, para que no se perdiera ni una petición de comida. Los sospechosos están acusados de este hurto, aunque igual la próxima vez deciden 'afinar la pesca'.