Cae una banda de atracadores itinerante que asaltó bancos en Castelldefels y Segovia

Una operación conjunta entre Mossos d'Esquadra. Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desarticular una banda de atracadores de banco muy violenta formada por dos hombres y una mujer de entre 40 y 48 años. Estarían implicados en dos asaltos a entidades bancarias de Castelldefels y Hontalbilla (Segovia). Los arrestos tuvieron lugar el pasado 14 de febrero.

La investigación comenzó el 13 de junio de 2024 cuando un individuo simuló tener problemas con un cajero automático ubicado en el exterior de una sucursal en Castelldefels. Un empleado de la entidad fue ayudarlo y entonces lo sorprendió otro hombre que lo amenazó con un arma blanca y le exigió tanto el dinero del cajero como el de la caja fuerte.

El trabajador alertó con un grito al resto de compañeros, lo que disuadió a las intenciones del atracador que abandonó rápidamente el banco. La Unidad Central de Atracos (UCAT) de los Mossos d'Esquadra se dirigió al lugar de los hechos y realizó las primeras gestiones de investigación. Gracias a la calidad de las imágenes de las grabaciones de las cámaras de la entidad bancaria se pudo identificar rápidamente al sospechoso, que era un atracador reincidente al que le constaban, desde hacía más de dos años, tres órdenes de detención judiciales vigentes por hechos similares en distintos puntos de España.

La policía remarca que se trata de un delincuente caracterizado por hacer uso de mucha violencia en los asaltos y por su rapidez a la hora de huir y esconderse fuera de España pocas horas después de los golpes. El segundo atraco se produjo el 29 de julio de 2024 en una entidad bancaria de la localidad de Hontalbilla (Segovia). El sospechoso se llevó 60.000 euros en efectivo amenazando a los empleados con un arma de fuego.

Fuga a Italia

Los investigadores descubrieron que el atracador era la misma persona y por eso se creó un equipo de colaboración policial. El sospechoso había escapado de Hontalbilla con un coche junto a otras dos personas y pocas horas después se alojaron, mediante documentación falsa, en un hotel de Barcelona. Posteriormente, el líder del grupo se fue en barco desde el puerto de Barcelona dirección Italia.

Gracias a la alerta de la policía española se pudo arrestar al sospechoso en un control justo en el momento en que estaba bajando del barco en el puerto de Civitavecchia (Roma). Como llevaba un documento de identidad falso, la policía italiana ordenó su ingresó en prisión provisional. En el momento del arresto llevaba encima 10.000 euros en efectivo.

El pasado 6 de enero el sospechoso fue extraditado con un vuelo desde Roma hasta el aeropuerto de Barajas en Madrid, a instancias de un juzgado de Alcalá de Henares, para responder tanto de los dos atracos como de las órdenes judiciales de busca y captura que tenía pendientes. El pasado 14 de febrero se detuvo en Madrid y Mejorada del Campo a los otros dos sospechosos por su colaboración en el atraco de Segovia. El hombre detenido también ingresó en prisión.

Misma forma de actuar

La policía remarca que el modus operandi desplegado en ambos atracos guardaba grandes similitudes, ya que se cometieron en la misma franja horaria de apertura al público, intimidar con armas de fuego o blancas, usar vehículos de alquiler para desplazarse a los lugares y alojarse con filiaciones falsas en establecimientos hoteleros cercanos.

Los delincuentes, una vez entraban a las sucursales, realizaban diferentes maniobras de distracción a los empleados para conseguir que abandonaran sus puestos de trabajo y así no pudieran activar las alarmas. Después los amenazaban con armas y reclamaban el dinero del banco, antes de escapar a toda prisa. No les salió la jugada en Castelldefels pero sí en Segovia, y lo habrían seguido intentando si la policía no los hubiera atrapado, según fuentes de la investigación.