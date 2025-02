Requisan más de 20.200 pastillas de viagra a un pasajero del aeropuerto de Barcelona y argumenta que son "para consumo propio"

Hay quien no duda en presumir de sus dotes amatorias, y no únicamente en San Valentín, para intentar escapar de una condena cuando se siente atrapado. No hay duda que la fogosidad puede ser una buena excusa cuando te encuentran encima más viagra de la permitida pero cuando se trata de miles y miles de comprimidos, ni el mismísimo Casanova podría eludir el reproche penal por contrabando de este medicamento.

Es lo que se encontraron efectivos de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que operan en el aeropuerto de Barcelona cuando el pasado martes encontraron en el equipaje de un pasajero 20.208 comprimidos de Sildenafil, un medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil. Estas pastillas están valoradas en 94.169,28 euros.

Sobre las seis de la tarde en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat, agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, en el marco de los controles de equipajes, detectaron la presencia de una gran cantidad de estas pastillas en la maleta facturada de un pasajero, un ciudadano de 22 años con nacionalidad española y dominicana.

El sospechoso había llegado en un vuelo procedente de Santo Domingo (República Dominicana) y no pudo justificar la procedencia legal de los medicamentos ni presentar la autorización necesaria para su transporte. Ante los agentes argumentó que estas pastillas de Sildenafil, más conocido por su principio activo como Viagra, eran para "consumo propio", lo que despertó todavía más las sospechas y la hilaridad de los funcionarios de la Guardia Civil.

Por eso, lo detuvieron por un presunto delito contra la salud pública en materia de medicamentos, en concreto por la introducción ilegal del fármaco. El Sildenafil se emplea principalmente para el tratamiento de la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar. Su comercialización y uso están regulados y requieren prescripción médica.

La Guardia Civil recuerda que el consumo sin supervisión sanitaria o la compra a través de canales no autorizados pueden suponer riesgos graves para la salud, al no garantizarse su autenticidad, calidad ni condiciones de conservación. Las pastillas de Viagra incautadas se enviaron al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona para su analisis, mientras que el detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de El Prat de Llobregat.

No hay duda de que ahora podrá retomar su actividad sexual pese a estar imputado por un delito, aunque no tenga estímulo químico suficiente para poder celebrar San Valentín.