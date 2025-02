Un detenido y dos denunciados por el robo de Lucky, el perro secuestrado de una vivienda en Navata

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Figueres detuvieron este miércoles a un hombre de 51 años por el robo del perro Lucky, que fue secuestrado de una vivienda en Navata el noviembre pasado. Está acusado de un delito de hurto. Además, los agentes denunciaron a otro hombre, de 42 años, que estaría implicado como inductor del presunto robo del animal. Los agentes también denunciaron al conductor de la furgoneta, de 29 años, con la que se llevaron al perro. Los Mossos siguen buscando al can que todavía no ha aparecido.

El 11 de noviembre pasado los dueños de Lucky denunciaron que robaron a su perro del interior de una vivienda en la localidad de Navata (Alt Empordà). Los Mossos buscaban a un sospechoso que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa llevándose al can. Además, reunieron pruebas para acusar al detenido del hurto.

La policía localizó la furgoneta en la que se llevaron al perro, que también aparece en las imágenes, e identificaron al conductor habitual. En el registro del vehículo encontraron la placa identificativa de Lucky y rastros del can, como pelos. Los Mossos denunciaron al conductor habitual de la furgoneta, de 29 años, por su posible relación con los hurtos, aunque se negó a declarar ante los agentes y no colaboró en las pesquisas para encontrar al can.

Pese a esto, los investigadores descubrieron que este conductor de la furgoneta y el hombre registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda habrían sido inducidos por una tercera persona que les habría encargado llevarse al animal. Por eso, detuvieron al autor material del hurto en Banyoles y después identificaron al presunto inductor, que fue denunciado.

Este sospechoso se ha personado este jueves ante el Juzgado de Figueres que investiga el caso. Los Mossos remarcan que pese a la detención y las dos denuncias contra otras dos personas, el perro no ha sido localizado. El detenido, sin antecedentes, ha pasado este jueves ante el mismo juzgado de Figueres.

Tanto los propietarios del perro como la asociación animalista Lex Ànima han reclamado ayuda ciudadana para conocer el paradero del animal, además de lamentar la poca colaboración de la policía catalana durante las primeras semanas desde la desaparición.