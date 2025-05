Alarma por la estafa telefónica que clona la voz de tus contactos con inteligencia artificial: así puedes evitarla

Las estafas telefónicas están a la orden del día y obligan a no bajar la guardia. Un tipo de estafas que ha experimentado un incremento considerable en los últimos años, cada vez con técnicas más sofisticadas por parte de los ciberdelincuentes y con la inteligencia artificial pujante y cada vez más mejorada.

Una de las principales modalidades de estafa telefónica es el SIM Swapping, un fraude mediante el cual los ciberdelincuentes intentan duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del dispositivo de un usuario, tal y como menciona la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Esta estafa, usada por los ciberdelincuentes para acceder a cuentas bancarias y realizar transacciones fraudulentas, hace que puedan llamarte haciéndose pasar por un conocido. Esta llamada aparece en el móvil de las víctimas con el nombre de un contacto cercano a quien pueden suplantar.

Voz idéntica

El desarrollo de la inteligencia artificial está mejorando este tipo de estafas, con lo que conviene estar muy alerta. El creador de contenido Jesús Villegas (@yisasvillegas) ha enseñado como es esta nueva estafa. En el vídeo, se ve como lo llama un amigo suyo, aunque el que le habla es Ibai Llanos.

"Me he quedado tirado con el coche y necesito un bizum de 800 euros. No sé si me lo puedes hacer o...", le comenta el supuesto Ibai, con una voz idéntica y que, además, parece conversar con naturalidad, estableciendo un diálogo.

Eso sí, hay cosas que no sabe responder. "Oye, una cosa. ¿Con los dedos de la mano y los dedos de los pies?", le pregunta el 'tiktoker', a lo que no recibe respuesta. Una frase que ha utilizado para comprobar si la otra persona era realmente su amigo o no.

Tener una frase secreta

"La gente cercana sabría la respuesta. Esto que habéis visto se llama SIM Swapping. Te llama un número que tienes guardado y te sale el contacto y todo", explica.

Hace tiempo que los ciberdelincuentes recurren a esta modalidad de estafa, pero con el perfeccionamiento de la Inteligencia Artificial la están mejorando. El 'influencer' pone de ejemplo Ibai Llanos, pero no es de extrañar que la IA pueda acabar imitando a la perfección la voz de nuestras personas más cercanas.

"Desde ya tenéis que tener una palabra secreta, una frase secreta con la gente cercana a vosotros. Ibai obviamente no me ha llamado, pero esto pasa realmente. Esto da miedo, eh", concluye el 'tiktoker'.

Palabra o frase

Esa es la recomendación que hace periódicamente también la Policía Nacional, que insta a tener una palabra o frase de seguridad con la que poder determinar rápidamente si es un conocido o un timador.

"Y así de fácil, con una sencilla pregunta cuya respuesta solo conozcáis esa persona y tú, dejarás fuera de juego al ciberdelincuente", explica la Policía Nacional en su vídeo de TikTok.