Hallado muerto un excursionista catalán de 41 años desaparecido durante el ascenso del Aneto

ET BUSQUEM GERARD



El tivissà Gerard Olivé localitzat per última vegada al Refugio de Coronas (per a pujar al pic de l'Aneto) el dia 31 de desembre.



La família demana qualsevol informació que ens pugui ajudar a localitzar-lo l'abans possible. pic.twitter.com/H5vCNy38s7