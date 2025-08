La jueza ordena averiguar el patrimonio de Rocío Carrasco

La jueza Verónica Carabantes, que investiga la denuncia de Antonio David Flores contra su ex mujer Rocío Carrasco por no pagar la pensión al hijo menor de ambos, ha ordenado que se realice una "consulta integral del patrimonio y vida laboral de la querellada Rocío Carrasco Mohedano", según ha sabido EL PERIÓDICO. La magistrada, titular del juzgado número tres de Alcobendas, dictó esa resolución el pasado 30 de abril. Ese día, Rocío Carrasco acudió al juzgado y se acogió a su derecho a no declarar en esa investigación porque consideraba que "existen defectos procesales".

En la misma providencia, la jueza ha citado a declarar al segundo hijo de la pareja, David Flores Carrasco, de 22 años, y le ofrece la posibilidad de iniciar acciones legales contra su madre por un supuesto delito de impago de la pensión de la que él seria el perjudicado. El joven, que vive con su padre y padece una enfermedad genética, declarará el viernes 21 de mayo y podrá continuar con el procedimiento como perjudicado por esos impagos o renunciar a ejercerlo contra su madre.

Hijo dependiente

Fue Antonio David Flores y no su hijo quien denunció a su ex mujer el pasado 1 de marzo. La acusa de un delito de impago de pensiones, castigado con multa y hasta un año de cárcel. Su hijo menor vive con él desde hace cinco años. En enero de 2018, la juez Sonsoles Lloria decretó que el joven seguía siendo "dependiente económicamente" y fijó que la madre, Rocío Carrasco, debía pagar desde entonces 200 euros mensuales en concepto de "pensión de alimentos". La querella presentada por su ex marido afirma que la madre no ha pagado nunca esa cantidad y que ha mostrado "apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones tanto afectivas como económicas".

Otro juzgado, el número 1 de Violencia contra la Mujer de Alcobendas, ordenaba a Rocío Carrasco en 2019 la ejecución de esos pagos y cifraba entonces en 3.000 euros (más otros 900 de intereses) el dinero que la mujer debía. La nueva querella indica que desde entonces tampoco ha pagado la pensión a su hijo, de forma que la deuda ya superaría los 9.000 euros. En aquella ocasión, la Agencia Tributaria ya investigó los ingresos de Rocío Carrasco. Su informe consta en el sumario del caso y refleja que la mujer tuvo unos ingresos de cero euros en el año fiscal de 2018.

Denuncias

Rocío Carrasco y Antonio David Flores se casaron en 1996 y se separaron en 2001. Tuvieron dos hijos: Rocío y David. La mujer denunció posteriormente a su ex marido por malos tratos en el juzgado, una denuncia que fue archivada provisionalmente a pesar de contar con informes de peritos que respaldaban la versión de Rocío Carrasco. Desde hace dos meses, ella protagoniza una serie documental en la que ha vuelto a reiterar, y ha ampliado, las acusaciones contra su ex marido. El pasado mes, el abogado de Antonio David solicitó a la jueza que embargue parte de la cantidad que su ex mujer haya cobrado por el documental para pagar sus deudas.

El pago de las pensiones a los hijos también ha sido motivo de disputas judiciales. De hecho, la mujer denunció a Antonio David por no pagarlas durante los años en que los niños fueron menores y vivieron con ella. El pasado 20 de marzo, la Audiencia de Madrid confirmó que habrá juicio contra el tertuliano por presuntos delitos de insolvencia punible y estafa procesal, penados hasta con cinco años de cárcel. Los magistrados ordenaron que Flores depositara una fianza de 60.000 euros por las deudas de aquellos pagos que no realizó. Tampoco lo ha hecho hasta ahora.