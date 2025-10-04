La IA, una vía de progreso empresarial que no debe olvidar el factor humano

El uso de la inteligencia artificial ya está transformando a las empresas, tanto en sus procesos internos como en la relación que establecen con clientes y proveedores. Sin embargo, para que no sea solamente una moda, el cambio debe surgir de una reflexión de cada compañía sobre cómo puede contribuir a mejorar la eficacia, la rentabilidad e incluso el bienestar de sus trabajadores. Es decir, la apuesta corporativa por la IA debe ser transversal, profunda y complementaria al factor humano, y no a la inversa.

Esta es una de las conclusiones que se pudieron extraer de la mesa redonda organizada el miércoles por BBVA en la Barcelona New Economy Week (BNEW), con el fin de analizar cómo la IA puede ser una palanca clave y permanente para el progreso empresarial. Ricardo Oliver, Head of Data de BBVA en España, señaló que el reto que tienen las empresas no es tanto incorporar herramientas de IA porqué sí, sino descubrir cómo pueden tener un impacto significativo. “En el banco comenzamos a aplicar la IA hace unos 15 años, primero en ámbitos como el de análisis de riesgos o lucha contra los fraudes. Poco a poco, vimos que también podía ser muy útil para mejorar nuestros procesos internos, mejorar el servicio y personalizar el trato con el cliente”, detalló.

Frit Ravich, empresa familiar dedicada a la fabricación de patatas fritas y snacks y a la distribución de marcas externas, siempre ha considerado la innovación como parte de su ADN. “Fuimos precursores a la hora de automatizar nuestro almacén y sistema de pedidos, pero tenemos claro que el futuro de la IA pasa porque nos ayude a mejorar tanto la experiencia del consumidor como de nuestra plantilla”, aseguró su CEO, Judith Viader. En este sentido, la empresaria remarcó que esa transformación siempre debe estar ligada “a la historia y los valores” de la compañía e implicar “a todos los empleados, sin dejar atrás a nadie”. Además, reivindicó el valor de combinar datos e IA: “Hemos creado una inteligencia de mercado para llevar a cabo acciones que tengan un impacto real sobre el consumidor final”.

En un sector totalmente diferenciado, como es el de ingeniería de software, GTD también está aplicando la IA para refinar sus procesos internos y externos. “La utilizamos como solucionadora de tareas cotidianas, de tal manera que hemos conseguido ahorrar hasta cuatro horas a la semana por empleado”, explica Àngel Ramírez, presidente de la firma, que trabaja con clientes del ámbito de la defensa, aeroespacial o nuclear. Cuando construyen un nuevo 'software', eso sí, el trabajo queda repartido: “El ingeniero lleva la parte creativa, mientras que la IA se encarga de las tareas mecánicas”. Alertó de que el gran reto de esta tecnología pasa por “reducir su consumo de energía y el tamaño de los chips” y aconsejó a las empresas que quieran aplicarla que “entrenen su IA con datos propios” y que dejen las decisiones finales “para los seres humanos”.

El caso de las pymes

Las compañías de mayor tamaño tienen la capacidad de incorporar la IA con recursos propios, pero ¿qué sucede con las pymes? Oriol Alba, secretario general de la patronal CECOT, recalcó la importancia de acompañarlas en este proceso: “Es responsabilidad de todos, porque sson la columna vertebral de nuestra economía. En base a ello, es fundamental abrir un debate sobre en qué aspectos la IA puede ser útil y en qué lugar debe situarse el factor humano”. Así, Alba aconsejó a las pymes que realicen “un análisis profundo” sobre su uso para que tenga un impacto significativo en su operativa con el fin de que “la IA no se quede simplemente en una anécdota, sino que marque la diferencia”. Además, indicó la necesidad de situar a personas motivadas e innovadoras para favorecer el cambio interno y “buscar buenos compañeros de viaje”.

Y para finalizar, como conclusión de la mesa, Ricardo Oliver aseguró: “Debemos trabajar para que la transformación que deriva de la IA sea permanente y, para ello, debe incorporarse a la propia cultura corporativa. Desde BBVA queremos liderar ese cambio y acompañar tanto a las personas como a las empresas”.