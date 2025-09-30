Can Font Orgànic, un aceite de oliva ‘top’ que combate el cambio climático

Miembro de la novena generación de una familia de payeses del Empordà, Francesc Font comenzó practicando aquella agricultura convencional mayoritaria en su entorno y que, además, había estudiado en la universidad. Hasta que en el 2012 se dio cuenta que debía alejarse de los fertilizantes químicos e insecticidas: “Los costes cada vez eran más caros, los suelos se iban degradando y los productos eran tóxicos. Mi hija había nacido hacía poco y me daba cosa acariciarla después de estar todo el día en contacto con ellos”, recuerda. Se decantó entonces por la agricultura ecológica y regenerativa para cultivar sus fincas de almendros, viñedos y olivos. De ahí nació Can Font Orgànic, cuyo aceite de oliva virgen extra acaba de ganar uno de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles.

La agricultura regenerativa se basa en restaurar la salud del suelo, estimulando su fertilidad y biodiversidad mediante técnicas que combinan el conocimiento agrícola tradicional con la ciencia y la innovación. “Volvemos a producir de forma más natural, en sintonía con la tierra, como hacían nuestros abuelos antes de la entrada de la producción industrial en el campo”, explica Font. Por ejemplo, en vez de utilizar nitrógeno químico, aplican estiércol y cubiertas vegetales formadas por plantas que tienen la capacidad de atrapar el nitrógeno del aire y aplicarlos a la tierra. “Trabajamos con procesos naturales que además, son más económicos. La clave de este sistema es que no solo mejora la tierra, sino que es rentable”, añade.

Captura de carbono

Esta forma de producir tiene, además, un efecto secundario beneficioso para la sociedad: al enriquecer el suelo mediante plantas, incrementan la biodiversidad del entorno y capturan el dióxido de carbono de la atmosfera a través de la fotosíntesis. “Somos la única actividad que no solo no genera CO2, sino que, al contrario, lo reduce”, remarca. Es por eso que se considera que la agricultura regenerativa ayuda a ‘enfriar el planeta’, es decir, que combate el cambio climático. A ello se le añade, además, que Can Font se alimenta energéticamente de placas solares y ahorra agua a través de sistemas de riego de precisión.

El mejor ejemplo de esta filosofía es su aceite de oliva virgen extra, fruto de un copaje entre las variedades argudell, autóctona del Empordà, y arbequina. “Recibir el premio de BBVA nos hace mucha ilusión, porque significa un reconocimiento al trabajo e investigación que hemos llevado a cabo para llegar hasta aquí, con todos los riesgos y dudas. Además, que se dé visibilidad a la agricultura regenerativa es muy importante, porque se trata de una solución real y efectiva contra el cambio climático y que ofrece un futuro al medio rural”, destaca. De hecho, el rol de BBVA es precisamente ese: acompañar a los productores que apuestan por un modelo de negocio responsable. Lo hace con soluciones diferenciales, que puede ofrecer gracias a su amplia escala combinada con la cercanía de sus casi 500 oficinas rurales en España, 100 de ellas en Catalunya.

Visita formativa sobre agricultura regenerativa en Can Font, en el Empordà. / Archivo

Además del reconocimiento de BBVA, el aceite de Can Font Orgànic también ha ganado premios internacionales por sus cualidades organolépticas. “Es un símbolo para nosotros, porque demuestra que podemos competir perfectamente con los aceites convencionales de mayor calidad, sin necesidad de utilizar fertilizantes”, explica su elaborador. De hecho, su secreto radica precisamente en la propia agricultura regenerativa, ya que sus olivos crecen en suelos más ricos y fértiles que aportan a sus frutos un mayor número de nutrientes y antioxidantes.

Formación y consultoría

El compromiso de Font con la agricultura regenerativa no solo se transmite a través de sus productos. Con The Regen Academy ofrece “formación y consultoría” a agricultores y compañías que quieran aplicar esta metodología, teniendo en cuenta que los beneficios no son inmediatos, sino que debe pasarse “un peaje productivo”. A su vez, ha creado el sello The Regen Foods para certificar los productos cultivados bajo este sistema agrícola y ha puesto en marcha el primer sistema de créditos de carbono de kilómetro cero, para que los agricultores que capturan carbono puedan venderlos a empresas interesadas en compensar emisiones.

Y todo ello, partiendo de una premisa tan básica, natural y ancestral como cuidar, proteger y enriquecer la tierra sin agredirla.