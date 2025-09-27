"Los clientes de altos patrimonios que eligen BBVA en Catalunya crecen un 5,3% en un año"
Daniel Gómez, director de Banca Privada de BBVA en Catalunya, destaca que la entidad financiera ha sido capaz de ganarse la confianza de estos clientes gracias a un servicio personalizado, que "combina el trato cercano con el uso de la tecnología"
Víctor Fúser
El director de Banca Privada en la Dirección Territorial de Catalunya de BBVA, Daniel Gómez, destaca cómo la entidad ha conseguido ganarse la confianza de los clientes de altos patrimonios en esta zona.
¿Qué balance hacen del segmento de altos patrimonios en BBVA Banca Privada en Catalunya en 2025?
Hago un balance muy positivo, creo que estamos haciendo las cosas bien. De hecho, crecen un 5,3% los clientes de altos patrimonios que nos eligen en Catalunya de junio de 2024 a junio de 2025. Pero estos resultados son fruto del trabajo del último ciclo estratégico que hemos cerrado en 2024. Hemos escuchado a los clientes de altos patrimonios y hemos puesto el foco en acompañarlos.
"A cierre de julio de 2025, han confiado en nosotros más de 166.000 clientes de banca privada y altos patrimonios"
La escucha es clave, ¿qué diferencia a BBVA para ganarse la confianza de estos clientes?
Lo que nos diferencia es nuestra capacidad de combinar cercanía, especialización y tecnología. Contamos con la escala necesaria para invertir en innovación y, al mismo tiempo, con una gran capilaridad que nos permite estar cerca del cliente. Para ello, en 2025 hemos incrementado un 10% los banqueros de altos patrimonios, incorporando equipos especializados de banqueros Ultra High para clientes de más de 10 millones de euros en activos financieros. Además de contar con 7 centros especializados, uno en Barcelona, y 16 centros satélite en toda España. Los clientes cuentan con ‘Asesoramiento Plus’, carteras de gestión discrecional o carteras asesoradas y pueden invertir en fondos de inversión ilíquidos en mercados privados. Con todo ello, BBVA Patrimonios cuenta con más de 9.600 carteras de inversión con un volumen de activos total de 19.200 millones de euros.
Tras cerrar el ciclo estratégico, ¿qué planes de futuro tiene BBVA en el segmento de altos patrimonios de Banca Privada?
En 2025 hemos iniciado un nuevo ciclo estratégico de tres años en el que prevemos alcanzar los 200.000 clientes. A cierre de julio de 2025, han confiado en nosotros más de 166.000 clientes de banca privada y altos patrimonios. Hasta 2029, seguiremos reforzando nuestras alianzas estratégicas para ampliar la gama de servicios. Nuestro objetivo es que los clientes de altos patrimonios de Catalunya sigan confiando en BBVA para alcanzar sus objetivos.
Claves de la mejora de la oferta de BBVA para los accionistas de Banco Sabadell
- BBVA ha mejorado esta semana su oferta de compra a los accionistas de Banco Sabadell. ¿En qué se traduce la mejora?
Se traduce en que la oferta es aún más atractiva para ellos, ya que se incrementa el precio un 10% y, además, incorpora una mejora en la fiscalidad de la operación. Con esta subida, los accionistas del Sabadell recibirán una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 que posean del Sabadell. Es decir, un 10% más de contraprestación que en la oferta anterior. Este canje sitúa el precio de las acciones de Banco Sabadell en los niveles más altos de la última década. A esta subida se suma un elemento muy positivo: la neutralidad fiscal de la operación. Esto quiere decir que, al ser íntegramente en acciones, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto.
- Y a un accionista que está decidiendo si acude al canje ¿qué le diría?
Le animaría a que acuda ya al canje. Es una oportunidad para sumarse a un proyecto que une a dos bancos en su mejor momento. De esta manera, como resultado de la oferta, asumiendo un escenario del 100% de aceptación, los accionistas de Banco Sabadell alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. Con ello, estimamos que, tras la fusión, podrá obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograría si el Sabadell continuara en solitario. En los próximos cuatro años, sin incluir a Banco Sabadell en las previsiones, BBVA espera obtener un beneficio atribuido acumulado de aproximadamente 48.000 millones de euros de capital de máxima calidad. De esa cantidad, se estima que dispondrá de 36.000 millones de euros para repartir entre los accionistas hasta 2028. Y de ellos, a corto plazo, el banco contará con aproximadamente 13.000 millones de euros para retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompras de acciones.
Otro hecho muy importante es la presencia de BBVA en más de 25 países que es, precisamente, uno de los aspectos más atractivos del banco para los accionistas del Sabadell ya que ayuda a diversificar los riesgos y abre la puerta a mayores oportunidades de rentabilidad. De hecho, en los últimos trimestres BBVA ha alcanzado unos resultados récord gracias al liderazgo de sus franquicias en los países donde está presente.
