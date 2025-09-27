"Los clientes de altos patrimonios que eligen BBVA en Catalunya crecen un 5,3% en un año"

El director de Banca Privada en la Dirección Territorial de Catalunya de BBVA, Daniel Gómez, destaca cómo la entidad ha conseguido ganarse la confianza de los clientes de altos patrimonios en esta zona.

¿Qué balance hacen del segmento de altos patrimonios en BBVA Banca Privada en Catalunya en 2025?

Hago un balance muy positivo, creo que estamos haciendo las cosas bien. De hecho, crecen un 5,3% los clientes de altos patrimonios que nos eligen en Catalunya de junio de 2024 a junio de 2025. Pero estos resultados son fruto del trabajo del último ciclo estratégico que hemos cerrado en 2024. Hemos escuchado a los clientes de altos patrimonios y hemos puesto el foco en acompañarlos.

"A cierre de julio de 2025, han confiado en nosotros más de 166.000 clientes de banca privada y altos patrimonios"

La escucha es clave, ¿qué diferencia a BBVA para ganarse la confianza de estos clientes?

Lo que nos diferencia es nuestra capacidad de combinar cercanía, especialización y tecnología. Contamos con la escala necesaria para invertir en innovación y, al mismo tiempo, con una gran capilaridad que nos permite estar cerca del cliente. Para ello, en 2025 hemos incrementado un 10% los banqueros de altos patrimonios, incorporando equipos especializados de banqueros Ultra High para clientes de más de 10 millones de euros en activos financieros. Además de contar con 7 centros especializados, uno en Barcelona, y 16 centros satélite en toda España. Los clientes cuentan con ‘Asesoramiento Plus’, carteras de gestión discrecional o carteras asesoradas y pueden invertir en fondos de inversión ilíquidos en mercados privados. Con todo ello, BBVA Patrimonios cuenta con más de 9.600 carteras de inversión con un volumen de activos total de 19.200 millones de euros.

Tras cerrar el ciclo estratégico, ¿qué planes de futuro tiene BBVA en el segmento de altos patrimonios de Banca Privada?

En 2025 hemos iniciado un nuevo ciclo estratégico de tres años en el que prevemos alcanzar los 200.000 clientes. A cierre de julio de 2025, han confiado en nosotros más de 166.000 clientes de banca privada y altos patrimonios. Hasta 2029, seguiremos reforzando nuestras alianzas estratégicas para ampliar la gama de servicios. Nuestro objetivo es que los clientes de altos patrimonios de Catalunya sigan confiando en BBVA para alcanzar sus objetivos.