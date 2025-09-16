El Celler de les Aus vuela alto con sus vinos y cavas “sin maquillajes”

El cava Bruant es mucho más que un cava natural, sin sulfitos, elaborado con la uva pansa blanca, una de las variedades más representativas de la Denominación de Origen Alella (Maresme). Fue también la chispa que encendió todo un proyecto: El Celler de les Aus, la iniciativa paralela y “radical” de la bodega Alta Alella, centrada en la elaboración de vinos y cavas con la mínima intervención, es decir, “sin maquillajes”, tal y como remarca su impulsora, Mireia Pujol-Busquets. Como reconocimiento a este atrevimiento, Bruant ha recibido el Premio Extraordinario a la Mejor Iniciativa Joven en el marco de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles 2025.

El respeto al entorno fue ya un pilar fundamental en la creación en 1991 de la bodega Alta Alella, en una zona vitivinícola que había visto reducida paulatinamente su extensión debido a la proximidad con Barcelona, pero con un legado que los padres de Mireia, Josep María Pujol-Busquets y Cristina Guillén, se propusieron recuperar. Avanzados a su tiempo, desde el primer momento apostaron por el cultivo ecológico del viñedo e incluso se atrevieron en el 2006 con el primer cava natural de la península, que en un primer momento recibió el nombre de Privat Nu, antes de reconvertirse en Bruant.

Reflejo de su origen

“Se denominó así porque se presentaba totalmente desnudo, sin añadidos. Refleja muy bien el 'terroir', marcado por el terreno de sauló y la proximidad del mar, lo que le aporta sus notas salinas y todas las características propias de la variedad de pansa blanca, con sabores a fruta blanca y almendras y notas de crianza muy agradables. Este cava fue mi inspiración para fundar el Celler de les Aus, así que podría definirse como el precursor de todos los vinos naturales y sin sulfitos que hemos ido creando a continuación”, revela Mireia Pujol-Busquets, quien después de estudiar la carrera de Biología se incorporó a la bodega familiar, de la cual es actualmente su directora adjunta.

El cava Bruant, merecedor de uno de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. / Alta Alella

Recibir el premio de BBVA supone un reconocimiento a la viticultura de precisión que practica la familia Pujol-Busquets. Esto significa que combinan experiencia, tecnología y análisis de datos para optimizar el uso del agua y mejorar la sostenibilidad del viñedo. A su vez, Alta Alella participa en proyectos de investigación para el desarrollo de cepas resistentes al cambio climático y apuesta por la economía circular, las energías renovables (las placas solares de la cubierta generan la energía necesaria para una jornada de trabajo fuera de la época de la vendimia) y el enoturismo con fuerte arraigo comunitario.

Futuro rural

Un cuidado del entorno que conecta con la filosofía de BBVA de apoyar a los emprendedores y pymes que apuestan por un modelo de negocio agroalimentario responsable a través de sus cerca de 100 oficinas en el ámbito rural que tiene en Catalunya. Asimismo, este reconocimiento como Mejor Iniciativa Joven responde al convencimiento por parte de BBVA de que el talento joven es esencial para construir el futuro del entorno rural, si bien requiere un acompañamiento por parte de una entidad con capacidad para ofrecerles financiación, conocimiento y las soluciones necesarias para consolidarse.

Vista aérea de la finca de la bodega Alta Alella. / Alta Alella

Una idea con la que coincide Mireia Pujol-Busquets: “Es muy importante dar visibilidad a aquellos proyectos agroalimentarios que se esfuerzan en cuidar la tierra. Este premio ayuda a ello, y también es una demostración de que existe futuro en la agricultura, con formación, conexión con el territorio y ayudas al sector”, concluye.