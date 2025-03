BBVA muestra en el MWC su apuesta por la innovación y la inteligencia artificial

El MWC supone una oportunidad única para mostrarse al mundo. Esto es lo que hará BBVA con la participación en dos paneles el martes 4 de marzo.

De 11.30 a 12.00 horas, Álvaro Martín, responsable de Data, Commercial, CIB & Sustainability de BBVA España participará en el encuentro en el Hall Industries Fintech and Mobile Commerce Summit: Capturing the opportunity in enterprise. Y de 15.30 a 17:30 horas, Ignacio de Loyola, responsable de Business and Product at BBVA Digital Banking Italy, aportará su visión en el panel Fintech and Mobile Commerce Summit: Powering Mobile First Commerce.

Asimismo, BBVA Spark contará con un estand propio en el evento de emprendedores 4YFN.