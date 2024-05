Reglas dolorosas

No hay datos fehacientes de cuántas mujeres sufren reglas dolorosas pero los ginecólogos calculan que entre un 25% y un 50% por causas como quistes, miomas, pólipos, endometriosis pero a veces no se encuentra el motivo. Algunos estudios apuntan que incluso el 70% de las mujeres, alguna vez en su vida, ha sufrido reglas acompañadas de mucho dolor.

En cuanto al ámbito laboral, el colectivo Cyclo hizo una encuesta en 2015 que señala que el 78% de las mujeres admite que tienen dolores menstruales que afectan a su trabajo pero no se piden una baja. Los motivos aducidos son "porque no pueden faltar, por miedo a la repercusión, porque les daba vergüenza decir por qué no iban o porque necesitan ir a trabajar".

Abortos

En el año 2020 se produjeron 88.269 interrupciones del embarazo, el 90% a petición de la mujer y el resto porque ella o el bebé corrían un grave riesgo. A estas cifras hay que sumar los abortos espontáneos, que sufren en torno al 21% de las embarazadas, antes de la 20 semana de gestación.

En el caso de los abortos involuntarios, sobre todo si la mujer está en el segundo o tercer trimestre de embarazo, ya se contempla que las afectadas puedan tener bajas laborales ante las afectaciones físicas o psíquicas que se suelen producir. Pero estos permisos no están generalizados en los abortos voluntarios, como el Gobierno ha incorporado en la reforma.