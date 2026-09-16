Conflicto en la escuela catalana
La Fiscalía pide rechazar la demanda de la CGT por la infiltración de dos mossos en una asamblea de profesores
El ministerio público defiende que "no existe constancia alguna de que la supuesta actuación policial tuviera como finalidad o motivo ilícito identificar o recopilar datos de los asistentes a las movilizaciones"
El Govern admite la infiltración de mossos en una asamblea de profesores
La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido desestimar la demanda de la CGT contra el Departamento de Interior por la asistencia de dos agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano a una asamblea educativa celebrada el 6 de mayo en el Instituto Pau Claris de Barcelona, donde se identificaron como docentes. Tal como ha avanzado elDiario.es y ha podido confirmar la ACN, pese a que la consellera Parlon admitió la infiltración, la Fiscalía subraya que "no existe constancia alguna de los hechos relatados en el recurso y en la demanda, la supuesta infiltración encubierta de agentes de los Mossos en una asamblea", ni de que esta supuesta actuación policial "tuviera como finalidad o motivo ilícito identificar o recopilar datos de los asistentes a las movilizaciones".
"Si ni siquiera hay constancia de la realidad de los hechos denunciados, resulta ocioso hablar de la supuesta y meramente alegada vulneración de derechos fundamentales", concluye la Fiscalía, en referencia a las acusaciones de vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, del derecho de huelga y del derecho de reunión, manifestación y protesta alegadas por la CGT.
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