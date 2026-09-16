Un estudio estima que la ampliación del aeropuerto implicará un aumento del 20% de las emisiones

La ampliación del aeropuerto de Barcelona prevista por el Govern puede aumentar un 8,2% las emisiones de dióxido de carbono vinculadas al tráfico aéreo en 2030 y hasta un 21,8% en 2033. Esta es la principal conclusión del informe elaborado por el Observatori DESCA que, según la entidad, es el primero que trata de cuantificar el impacto medioambiental del proyecto, algo que hasta la fecha no han planteado Aena ni la Generalitat.

El alargamiento de la tercera pista prevé aumentar progresivamente la capacidad del aeropuerto hasta los 70 millones de pasajeros anuales. Para calcular el efecto de este crecimiento, el Observatori ha tomado como punto de partida las emisiones estimadas de 2025 y ha proyectado su evolución, a la baja, manteniendo la distribución actual de rutas

"Partimos de la necesidad de tener una estimación concreta, porque no hemos encontrado ningún documento que recoja este cálculo", explica Ariadna Rigau, autora del estudio y técnica de derechos ambientales del Observatori DESCA, en conversación con EL PERIÓDICO.

Solo aviones

La investigadora señala que el análisis se ha centrado exclusivamente en el CO2 generado por los vuelos y que no incorpora otras fuentes de emisiones como el tráfico de vehículos o los sistemas de refrigeración del aeropuerto.

El cálculo se ha elaborado analizando las rutas operadas desde El Prat (no las que aterrizan en Barcelona), los tipos de avión y las emisiones asociadas a la fase de despegue. A partir de estos números, se ha sumado el crecimiento de pasajeros previsto: "Hemos mantenido la distribución actual de los pasajeros y hemos calculado qué ocurriría con las cifras planteadas para los próximos años".

Rigau asegura que estas estimaciones podrían quedar "cortas". Aun así, cabe señalar que el objetivo de la ampliación, según han declarado Aena y las administraciones implicadas, es reforzar los vuelos intercontinentales, más largos y con mayores emisiones.

Consecuencias climáticas

La organización sostiene que una nueva expansión dificultaría el cumplimiento de los compromisos climáticos y contribuiría a agravar fenómenos extremos asociados al calentamiento global, como las olas de calor, los incendios forestales, las inundaciones y las lluvias intensas.

El documento, además de calcular el impacto en emisiones, reclama más información pública sobre las consecuencias generales de la ampliación y cuestiona cómo puede afectar el crecimiento aeroportuario y turístico a los derechos de la ciudadanía relacionados con la salud, la vivienda y la movilidad.

Rigau apunta también a la "necesidad" de sustituir algunos trayectos aéreos por el tren para contener las emisiones, tal y como sugería el grupo de expertos de la Generalitat en su propuesta de Presupuestos de Carbono: "Hay rutas en las que existen alternativas, como Madrid o París, y creemos que deben tenerse en cuenta".

La plataforma Zeroport y otras entidades ambientales han convocado para el próximo domingo una manifestación en Barcelona en contra de la propuesta de ampliación, que coincide con la publicación de este informe y la salida a la luz del plan de Aena para 2027-2031, que incluye la remodelación de las terminales y actuaciones en las pistas, pero no prevé iniciar las obras de ampliación todavía.