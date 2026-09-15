Éste es el verdadero origen del tradicional Cachirulo de las Fiestas del Pilar de Zaragoza

El cachirulo se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de las Fiestas del pilar, cuando miles de zaragozanos y aragoneses lo llevan cada año como un símbolo asociado a la identidad y a las celebraciones. Sin embargo, el historiador Javier Navarro Royo cuestiona que este pañuelo tenga el origen ancestral que muchos le atribuyen, y sitúa su incorporación a las festividades aragonesas en un periodo mucho más reciente.

Navarro explica que su investigación comenzó después de descubrir el parecido entre el conocido pañuelo de cuadros y el tartán del clan escocés McGregor. "Viví una temporada en Escocia hace unos años, donde descubrí este tartán. Y me di cuenta del gran parecido que tenía con el cachirulo", relata el historiador. A partir de esa primera comparación empezó a tirar del hilo para reconstruir la historia del tejido y terminar cómo había terminado convertido en uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas de la capital aragonesa.

El historiador encontró que el patrón se industrializó en Estados Unidos hacia 1850 como 'Buffalo Plaid', destinado inicialmente a prendas de trabajo. Posteriormente, diferentes industrias textiles lo llevaron a otros usos y terminó presente en España también en manteles y servilletas de establecimientos de hostelería.

No es hasta el año 1959 que se encuentra una referencia relacionada con la fabricación de mantas en Aragón con este estampado, según la investigación de Navarro, quien sitúa el verdadero punto de inflexión varias décadas después. "En Aragón la tradición aparece tardíamente con la Asociación del Cachirulo, a principios de los años 70", relata.

La afirmación choca con la percepción de buena parte de la sociedad aragonesa, que identifica el pañuelo con una tradición transmitida durante generaciones. Sin embargo, el historiador considera que esa imagen se ha construido con el paso del tiempo: "Desde el punto de vista de la tradición, es una cosa que no tiene históricamente ningún arraigo en Aragón".

Las fuentes documentales respaldan que su generalización festiva no llegó hasta los años 70, ya que la Peña El Cachirulo, fundada en 1953, no utilizaba este patrón. La primera imagen localizada de su uso como pañuelo en la cabeza corresponde a un acto privado de 1972, mientras que a finales de esa década el Ayuntamiento de Zaragoza promovió su adopción como parte de la estética festiva urbana homogénea.

Además, el historiador recuerda que el pañuelo tampoco ha tenido siempre el mismo color en Aragón: "En Huesca utilizan el verde, en Tarazona el azul o en Teruel el rojo. No hay un color específico ni una tradición ancestral". La investigación recoge precisamente una diversidad de colores y usos según las localidades, frente a la posterior estandarización del patrón de cuadros, una uniformidad que precisamente es uno de los aspectos cuestionados por Navarro.

Su propuesta pasa por conocer el origen de cada tradición antes de convertirla en un símbolo común, y en el caso concreto del cachirulo, su conclusión es contundente: "Es simplemente mostrar a la gente de donde vienen los símbolos de identidad, tanto en los pueblos como en Aragón". La investigación no pretende que el pañuelo desaparezca de las fiestas, sino poner en cuestión la historia que se ha construido alrededor de él, y que se conozca el verdadero origen de este.

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Así, el cachirulo puede seguir siendo uno de los elementos más reconocibles de las Fiestas del Pilar, pero su historia, está mucho más ligada a la industria textil y comercial de lo que se podía imaginar. De este modo, se puede conocer cómo la construcción urbana de los símbolos puede crear la visión distinta de una tradición con mucha más historia más allá de Aragón.