Del "mi vecino se enganchó a mi contador" al "por qué le pagamos su instalación": los conflicto por los coches eléctrigos en las comunidades de propietarios

Manuel y Susana, vecinos de Alcorcón (Madrid), llevaban tiempo viendo que la factura de la luz de su casa había subido de forma notable durante el último año hasta que, cansados ya, un día Manuel bajó a investigar al cuarto de contadores. Se dio cuenta entonces de que de su contador salía un cable que recorría todo el garaje hasta un punto de recarga de un coche eléctrico en una planta más abajo. El vehículo no era suyo, sino de un vecino. "La verdad es que aluciné cuando lo vi, llevábamos meses pagándole las recargas. Al parecer fue un fallo del instalador. Ahora un perito nos tiene que calcular cuánto nos tiene que pagar por ese tiempo de consumo", asegura la pareja.

Aunque parezca mentira este tipo de incidencias ocurren. “No es algo común, pero hay fallos humanos donde el instalador electricista se confunde. Aquí en Navarra se dio algún caso de una fuerte subida de la luz en una vivienda y al revisar los contadores vieron que tenían el coche eléctrico del vecino conectado”, confirma Peio Mendia, tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

"Cada vez hay más coches eléctricos y como cada uno ha hecho su instalación hay problemas por falta de espacio o porque han hecho destrozos. Es un problema que comienza a agravarse" David Campos, administrador de fincas en Madrid

"Un coche eléctrico tiene menos posibilidades de arder que un coche normal" Peio Mendia, tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España

Este es, sin duda, el menos habitual del amplio ramillete de problemáticas que ha traído la instalación de puntos de recarga eléctricos en garajes de comunidades de propietarios en los últimos años y algunas de las cuales han acabado en los tribunales. “Los problemas más frecuentes no suelen derivar del derecho del propietario a instalar el cargador, sino de cómo se proyecta y ejecuta la instalación”, señala Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

Discrepancias sobre el trazado del cableado

Algunos de los inconvenientes que se encuentran las comunidades son que las comunicaciones para instalar el cargador son “demasiado escuetas, sin identificar la plaza, el origen del suministro ni el recorrido del cableado”; que no se comunica previamente a la comunidad el inicio de los trabajos; las discrepancias sobre el trazado por paredes, techos, cuartos de contadores u otros elementos comunes; o las perforaciones o canalizaciones “poco cuidadas o falta de sellado de los pasos entre sectores de incendio”.

Un cargador para coche eléctrico en un garaje comunitario de Madrid. / José Luis Roca / EPC

También hay “preocupación o dudas” sobre si la instalación se conecta al contador de la vivienda, a un suministro independiente o, indebidamente, a la electricidad comunitaria -”la comunidad debe comprobar que el propietario asume los costes y consumos”, aprecia Martínez- o si la capacidad eléctrica del edificio va a aguantar “cuando empiezan a acumularse varios cargadores”.

El problema de si aceptar o no la preinstalación

Una de las problemáticas más comunes es la discusión sobre si se debe hacer una preinstalación para toda la comunidad o si cada propietario debe hacer la guerra por su cuenta. “En la comunidad de mi madre han hecho la preinstalación y el beneficio es solo para un vecino. Todos los demás tenemos que estar pagando derramas para una cosa que a mí no me sirve de nada”, reflexiona Manuel, residente en Barcelona.

También está el caso contrario, como le ha ocurrido a Samuel, residente en León que compró hacer poco un SUV híbrido enchufable y, a la hora de hacer la instalación en el garaje de su bloque de 20 viviendas, considera que es “la comunidad la que me debe facilitar un conducto para tirar la línea que vaya desde el cuarto de contadores al garaje porque luego podrá haber vecinos que se beneficien de mi instalación. Lo van a llevar a votación a la junta y espero que tengan en cuenta que su piso se revaloriza. Tenemos dos opciones, o lo paga la comunidad y ponemos un cajetín común, o pongo un tubo tan pequeño que solo la pueda usar yo”, asegura Samuel.

La seguridad

Este, vecino, que también echa en falta “asesoramiento sobre qué potencia contratar en casa para que no salte el diferencial” y que denuncia que “hay mucha desinformación sobre quién está autorizado o no para hacer la instalación”, también tiene sus dudas sobre la “legislación cuando cuelgas elementos de las zonas comunes o haces taladros de columnas, que no dejan de ser estructuras de hormigón que son estructuras críticas para la seguridad del edificio”.

“Nos estamos encontrando con varios problemas”, señala David Campos, que administra varias comunidades en Madrid y señala que “el más evidente es cuando un vecino compra una plaza de garaje en otro portal y como tiene que ir a su contador el cable tiene que dar unas vueltas de la leche o le obliga a pasar por trasteros ajenos y hay vecinos que no siempre lo dan”. “Cada vez hay más coches eléctricos y como cada uno ha hecho su instalación hay problemas por falta de espacio o porque han hecho destrozos. Es un problema que comienza a agravarse”, aprecia.

Noticias relacionadas

Sobre los temidos incendios de los coches eléctricos, que también suscitan dudas entre los vecinos, desde el Colegio de Administradores de Fincas de España llaman a la calma y “aseguran que no está habiendo ningún problema”, si bien recuerdan que hay que pedir el “certificado de baja tensión” de la instalación que garantiza que se cumple la ley. “Un coche eléctrico tiene menos posibilidades de arder que un coche normal”, asegura Mendia.