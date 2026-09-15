Los sindicatos de la huelga recelan del compromiso de Illa de invertir el 6% del PIB en educación: "No puede ser otra promesa"

El anuncio este lunes del president Illa de avanzar hacia una inversión del 6% del PIB en educación -tal y como establece la propia Ley de Educación de Catalunya (LEC)- ha sido recibido como un cambio relevante de discurso -es la primera vez que un president lo pone sobre la mesa-, pero también con cautela por parte de Ustec, el principal sindicato de la escuela pública, que reclama que el compromiso se traduzca en plazos, presupuesto y medidas concretas.

Desde Ustec -una de las organizaciones convocantes de la huelga del pasado martes- subrayan que el cambio de posición del Govern llega después de años de movilizaciones, huelgas y presión sostenida "por parte de docentes, familias y otros colectivos". Su principal reproche es que, sin un calendario vinculante, "el 6% corre el riesgo de convertirse en una nueva declaración de intenciones". Entre las demandas planteadas figura la necesidad de fijar objetivos anuales, garantizar partidas presupuestarias a partir de 2027 y establecer una prioridad clara para la red pública.

Uno de los principales debates se centra ahora en cómo debe articularse la negociación "amplia" que Illa también plantea abrir. Desde Uste señalan que el Consell d’Educació de Catalunya "puede funcionar" como espacio de participación y debate, pero la presencia de las patronales de la enseñanza concertada en los órganos generales de participación es, a ojos de Ustec, uno de los puntos de fricción.

Cinco grandes frentes

Además de establecer una hoja de ruta para alcanzar el 6% del PIB, desde Ustec reclaman evitar el cierre de grupos en la red pública, mejorar la planificación de la oferta, combatir la segregación escolar y avanzar hacia una "gratuidad efectiva". También se pide reforzar la red pública de educación de 0 a 3 años y la formación profesional pública.

Desde Ustec insisten también en la necesidad de reforzar la educación inclusiva, estableciendo una reducción progresiva de las ratios que tenga en cuenta tanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo como la matrícula sobrevenida durante el curso.

Compromisos pendientes

Además de las nuevas negociaciones, desde Ustec recuerdan que existen compromisos anteriores todavía pendientes de aplicación completa. Entre ellos se encuentran mejoras salariales, el retorno de determinadas cantidades vinculadas a los estadios docentes, el refuerzo de los recursos destinados a la educación inclusiva o los planes para reducir la burocracia.

Así, la distancia entre el anuncio político y su concreción será una de las cuestiones que se tratará este sábado en la nueva Asamblea Educativa de Catalunya (AEC) en la que los docentes debatirán y decidirán la hoja de ruta de las próximas movilizaciones, incluida la posibilidad de nuevas jornadas de huelga. Allí se verá el efecto en los docentes de los anuncios de Illa quien, además del 6% del PIB para educación, anunció una inversión de 100 millones para que un centenar de centros estén acondicionados en 2028 y la "movilización" de hasta 2.500 millones por la vía público-privada para "garantizar el confort" en las 2.530 escuelas públicas de Catalunya.

Desde la CGT -otro de los sindicatos de la huelga con un papel importante en la AEC- apuntan que la climatización es urgente, y debe hacerse durante este curso. "La emergencia climática avanza a pasos de gigante y no podemos mantener unos centros educativos caducos en los que se pone en riesgo a toda la comunidad educativa, tanto alumnado como trabajadoras", apunta Laura Gené, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CGT Catalunya.