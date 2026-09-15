Sabadell cambiará la gestión de los cargadores eléctricos públicos tras una "incidencia" en dos de ellos

“Desde junio me ha resultado imposible cargar el coche eléctrico en Sabadell. Los cargadores públicos no funcionan. No entiendo por qué, por un lado, las administraciones promocionan el coche eléctrico y, por otro, no hay manera de poder cargarlo en los puntos públicos”. Sara, vecina de Sabadell, se quejaba así en El matí de Catalunya Ràdio por las dificultades que ha encontrado este verano para cargar su vehículo eléctrico.

El propio ayuntamiento, a consultas de EL PERIÓDICO, ha confirmado que hay una “incidencia” en dos de los siete puntos de recarga de la red municipal y gratuita, que llevan tiempo estropeados. Concretamente se trata de los cargadores de La Fira, en la calle Alguersuari i Pascual. “La empresa encargada del mantenimiento ha informado de dificultades para conseguir los recambios necesarios. Se espera poder disponer de ellos próximamente y recuperar el funcionamiento normal de estos cargadores”, señalan fuentes municipales.

De igual forma, desde el consistorio aseguran que trabajan en un “nuevo modelo de gestión” de los cargadores públicos que “permita garantizar el mantenimiento de los puntos actuales y continuar ampliando la red con nuevos cargadores”.

Sabadell tiene siete cargadores públicos que pueden dar servicio simultáneo a 14 vehículos

Actualmente, el ayuntamiento gestiona cinco estaciones de recarga situadas en puntos de alta rotación de vehículos y áreas industriales de la ciudad. En total, estas cinco estaciones cuentan con siete cargadores dobles, que permiten la carga simultánea de 14 vehículos. Se encuentran en la citada calle Alguersuari i Pascual; en el Aparcamiento Llosa C-58; en la Avenida Prat de la Riba; en la Plaça Mil-lenari; y en el polígono industrial de Can Roqueta.

Fuentes municipales precisan que está previsto que esta red siga creciendo con nueve cargadores dobles más, pasando a un total de 9 estaciones y 16 cargadores dobles. Los nuevos puntos de recarga eléctricos estarán en Pabellón del Norte (dos cargadores), Urbanización aparcamiento Eix Macià (tres cargadores dobles), en Zurich-Sarajevo (2 cargadores) y en Joaquim Blume (2 cargadores dobles).