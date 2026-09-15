Transición energética
Sabadell cambiará la gestión de los cargadores eléctricos públicos tras una "incidencia" en dos de ellos
La empresa de mantenimiento tiene problemas para conseguir recambios que permitan reparar las averías
La instalación de puntos de recarga para coches eléctricos dispara las discusiones en las juntas de propietarios de las comunidades, algunas llegando a los tribunales
Del "mi vecino se enganchó a mi contador" al "por qué le pagamos su instalación": los conflictos más habituales
“Desde junio me ha resultado imposible cargar el coche eléctrico en Sabadell. Los cargadores públicos no funcionan. No entiendo por qué, por un lado, las administraciones promocionan el coche eléctrico y, por otro, no hay manera de poder cargarlo en los puntos públicos”. Sara, vecina de Sabadell, se quejaba así en El matí de Catalunya Ràdio por las dificultades que ha encontrado este verano para cargar su vehículo eléctrico.
El propio ayuntamiento, a consultas de EL PERIÓDICO, ha confirmado que hay una “incidencia” en dos de los siete puntos de recarga de la red municipal y gratuita, que llevan tiempo estropeados. Concretamente se trata de los cargadores de La Fira, en la calle Alguersuari i Pascual. “La empresa encargada del mantenimiento ha informado de dificultades para conseguir los recambios necesarios. Se espera poder disponer de ellos próximamente y recuperar el funcionamiento normal de estos cargadores”, señalan fuentes municipales.
De igual forma, desde el consistorio aseguran que trabajan en un “nuevo modelo de gestión” de los cargadores públicos que “permita garantizar el mantenimiento de los puntos actuales y continuar ampliando la red con nuevos cargadores”.
Sabadell tiene siete cargadores públicos que pueden dar servicio simultáneo a 14 vehículos
Actualmente, el ayuntamiento gestiona cinco estaciones de recarga situadas en puntos de alta rotación de vehículos y áreas industriales de la ciudad. En total, estas cinco estaciones cuentan con siete cargadores dobles, que permiten la carga simultánea de 14 vehículos. Se encuentran en la citada calle Alguersuari i Pascual; en el Aparcamiento Llosa C-58; en la Avenida Prat de la Riba; en la Plaça Mil-lenari; y en el polígono industrial de Can Roqueta.
Fuentes municipales precisan que está previsto que esta red siga creciendo con nueve cargadores dobles más, pasando a un total de 9 estaciones y 16 cargadores dobles. Los nuevos puntos de recarga eléctricos estarán en Pabellón del Norte (dos cargadores), Urbanización aparcamiento Eix Macià (tres cargadores dobles), en Zurich-Sarajevo (2 cargadores) y en Joaquim Blume (2 cargadores dobles).
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
- La Garrotxa pide 'frenar' el crecimiento de población porque está 'al límite' y advierte de problemas de infravivienda
- Tiempo en Catalunya mañana lunes: últimos días de calor en Barcelona antes de la llegada de una nueva borrasca
- Cambio de hora en España: el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno
- Bandera roja en las playas de Altafulla y Tamarit por la presencia de dragones azules
- Una constelación familiar alejó a Rosa de su padre hasta su muerte: 'Tengo ansiedad y aún no me he recuperado
- La sepsis provoca entre 15.000 y 20.000 muertes al año en España: así se combate en la uci un síndrome causado por una infección
- Familias que educan a sus hijos en casa: 'En dos horas aprenden más que en todo un día en la escuela